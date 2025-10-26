Vestibulares da Fits e Unit-PE movimentam o domingo e reforçam tradição em ensino superior de excelência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com mais de 800 vagas disponíveis, instituições do Grupo Tiradentes reforçam compromisso com formação de qualidade e seleção criteriosa em todo o NE

O último domingo (26) foi marcado por um dos principais processos seletivos do estado. Centenas de vestibulandos participaram das provas para ingresso no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) e na Faculdade Tiradentes (Fits), instituições que integram o Grupo Tiradentes e que têm se consolidado como referência em qualidade acadêmica e formação ética e humanizada em Pernambuco.

O reitor da Unit-PE, Diogo Galvão, celebra a confiança dos candidatos e o acompanhamento dos pais: “Esse processo seletivo é o início da jornada desses jovens conosco. Ficamos muito felizes vendo os pais acompanhando esses jovens nessa etapa e sabemos que de fato é importante depositar toda confiança numa instituição que tem um preparo singular, que busca se conectar com o mercado e que tem uma infraestrutura diferenciada.”

“Somos um grupo que, desde o primeiro dia, conecta o aluno ao mercado de trabalho. Nossa metodologia diferenciada, baseada em projetos, coloca você diretamente na prática. Tudo isso é apoiado por uma infraestrutura que dialoga com nosso projeto pedagógico: salas de aula menores - de 30 a 36 alunos - garantem um atendimento especializado e individualizado do professor, que acompanha sua jornada e oferece o suporte exato que você precisa para um futuro promissor”, complementa.

Rafaela Goulart, pró-reitora administrativa financeiro da Unit-PE, Diogo Galvão, reitor da Unit-PE, e Renato Plimer, diretor de marketing da Unit-PE - Jailton Jr./JC Imagem Equipe da Unit-PE no vestibular tradicional do Grupo Tiradentes - Jailton Jr./JC Imagem Equipe da Unit-PE no vestibular tradicional do Grupo Tiradentes - Jailton Jr./JC Imagem

O reitor também menciona a oferta de projetos de extensão, iniciação científica, internacionalização e desenvolvimento de carreiras. “Nossa instituição é um verdadeiro ambiente universitário que pensa a educação de forma inovadora e como ela realmente deve ser.”

Os estudantes e seus pais puderam desfrutar de um coffee break especial, além de sessões de massagem para aliviar qualquer ansiedade antes da prova, que teve início às 8h e foi encerrada às 12h.

Estudantes e pais puderam desfrutar de uma massagem relaxante no vestibular tradicional da Unit-PE e Fits - Jailton Jr./JC Imagem Coffee break especial do vestibular tradicional da Unit-PE e Fits - Jailton Jr./JC Imagem Coffee break especial do vestibular tradicional da Unit-PE e Fits - Jailton Jr./JC Imagem Coffee break especial do vestibular tradicional da Unit-PE e Fits - Jailton Jr./JC Imagem

“Sentimos que os alunos e os pais estavam bem tensionados e ansiosos para o vestibular. A massagem aumenta a circulação sanguínea, então ajuda a relaxar todo mundo que se preocupou com essa nova etapa”, conta Giullia Calado, estudante de Fisioterapia que pôs em prática os ensinamentos do curso para ajudar os futuros colegas.

Ao todo, foram ofertadas 800 vagas, sendo 750 em 10 cursos da Unit-PE, na Imbiribeira, e 50 no curso de Medicina da Fits, em Goiana. Entre as graduações mais disputadas estão Psicologia, Direito, Odontologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Para a coordenadora do curso de Psicologia da Unit-PE, Ana Noriko, os últimos anos ressaltaram a importância de cuidar da saúde mental. “Isso de alguma maneira evidenciou a Psicologia, e o trabalho consistente que temos feito em aliar teoria, prática, estágios desde o começo do curso, extensão desde os primeiros períodos, de alguma maneira dá a possibilidade do aluno construir uma formação sólida, crítica e aliada com as necessidades da sociedade hoje. Então, sem dúvidas, o curso da Unit é o mais preparado para formar esses profissionais para as demandas do mercado de hoje”, afirma.

Vestibular tradicional da Unit-PE e Fits - Jailton Jr./JC Imagem Vestibular tradicional da Unit-PE e Fits - Jailton Jr./JC Imagem Vestibular tradicional da Unit-PE e Fits - Jailton Jr./JC Imagem Vestibular tradicional da Unit-PE e Fits - Jailton Jr./JC Imagem Vestibular tradicional da Unit-PE e Fits - Jailton Jr./JC Imagem

Tatiana da Hora, Coordenadora do curso de Direito da Unit-PE reforça que a instituição forma profissionais com uma com aprendizagem prática baseada na resolução de problemas em diversos projetos. “O curso da Unit, que tem 20 anos, conta com docentes delegados, juízes, promotores, professores e gente que seguiu pela carreira de gestão pública nas mais diversas áreas de formação. A excelência na formação da Unit está consolidada pelos conceitos do MEC. Nós fomos o centro universitário mais bem avaliado no último Enade [Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes]”, acrescenta.

Processo seletivo com seriedade e credibilidade

O vestibular foi realizado com a coordenação da Strix Educação, consultoria especializada que atua há mais de 30 anos no mercado e já conduziu mais de 800 processos seletivos em todo o país. Com tecnologia, transparência e logística precisa, a Strix garantiu um exame seguro, organizado e alinhado às diretrizes acadêmicas do Grupo Tiradentes.

Mais do que avaliar o conhecimento técnico, o processo seletivo da Fits e da Unit-PE valoriza competências fundamentais para a vida universitária, respeita o contexto regional e reflete o compromisso das instituições com a formação integral dos estudantes.

Compromisso com o futuro dos estudantes

Segundo o relatório Education at a Glance (EaG) 2025, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), pessoas que concluem o ensino superior ganham, em média, 148% a mais do que aquelas que possuem apenas o ensino médio. O dado reforça a importância da educação de qualidade e do papel das universidades no desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

Na Unit-PE e na Fits, o compromisso com a excelência acadêmica vai além da sala de aula. As instituições se destacam por oferecer infraestrutura moderna, corpo docente qualificado e metodologias inovadoras, formando profissionais éticos, críticos e preparados para os desafios do mercado de trabalho e da sociedade.

A estudante Marília Freire, de 17 anos, se inscreveu para uma vaga no curso de Fisioterapia. “Estou na expectativa porque eu sei que me preparei bastante e quero que o resultado corresponda. Quero muito ser aprovada”, conta.

A estudante Marília Freire, de 17 anos, foi acompanhada da mãe, Eliete Ferreira - Jailton Jr./JC Imagem André Britto, pai de Marcos André Britto, que está tentando vaga para Administração - Jailton Jr./JC Imagem

André Britto, pai de Marcos André Britto, 17 anos, acompanhou o filho que está tentando vaga para Administração. “É um passo importante, principalmente nesta fase de transição dos jovens, do ensino médio para o nível universitário. É uma mudança de vida, de comportamento. E mesmo sabendo que meu filho é inteligente e está preparado, eu acredito que é importante a presença da família nessa etapa, então quis acompanhar”, relata.

Tradição que forma e transforma

Com uma história marcada por credibilidade e compromisso com a educação, a Unit-PE e a Fits seguem fortalecendo sua missão de transformar vidas por meio do conhecimento. Cada vestibular representa não apenas uma etapa de seleção, mas o início de novas jornadas, guiadas por valores como respeito, justiça e honestidade, pilares que sustentam a trajetória do Grupo Tiradentes e de todos que acreditam no poder transformador da educação.