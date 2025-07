Cantor Edson Gomes leva o reggae para o Festival de Inverno de Garanhuns; Confira todas as atrações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cantor completou 70 anos e vai celebrar no FIG as décadas de vida e carreira com canções que falam sobre luta, desigualdade e esperança

O cantor e compositor baiano Edson Gomes, um dos maiores nomes do reggae brasilero, é destaque na 'Noite do Reggae' desta quinta-feira (24), dentro da programação do 33º Festival de Inverno de Garanhuns.

A noite no Polo Mestre Dominguinhos será marcada por uma mistura potente de Reggae, rap e música de protesto, com artistas que trazem mensagens fortes e sonoridades que vão do alternativo ao engajado. Uma experiência musical que promete emocionar e levantar reflexões no público do FIG.

A partir das 20h, quem abre a programação é a banda Vibrações, diretamente de Alagoas. Com mais de duas décadas de estrada, o grupo traz um reggae autêntico e engajado, repleto de mensagens de paz, resistência e espiritualidade.

Às 21h, o palco recebe o duo brasiliense Tribo da Periferia, referência no cenário do rap nacional. Com letras que narram a realidade das periferias e conquistam milhões de ouvintes nas plataformas digitais, a Tribo traz uma performance intensa, marcada por rimas afiadas e conexão direta com o público.

Na sequência, às 22h40, sobe ao palco a banda paulistana Maneva, um dos maiores nomes do reggae/pop contemporâneo no Brasil. Sucessos como 'Pisando Descalço' e 'O Destino Não Quis' devem embalar o público em clima de leveza, amor e reflexão.

Encerrando a noite com chave de ouro, às 0h30, sobe ao palco Edson Gomes, ícone do reggae nacional e voz potente da resistência. Com mais de 50 anos de carreira, o cantor baiano promete emocionar o público com hinos como Malandrinha, Criminalidade, Camelô e Lute.

Rádio Jornal no Festival de Inverno de Garanhuns

A Rádio Jornal Recife (90.3 FM) realiza uma cobertura especial em parceria com a Pitú e a AVIPE, trazendo notícias, bastidores, entrevistas e a movimentação do evento com flashs durante a programação. A emissora reforça o compromisso com a cultura local e a informação de qualidade, conectando os ouvintes à energia do FIG.

A Rádio Jornal Garanhuns (107.5 FM) também marca presença no FIG. Durante todos os dias do festival, repórteres da emissora vão realizar uma cobertura jornalística das apresentações e entrevista aos artistas, trazendo todos os detalhes para o público que acompanha de casa. Com o apoio da Prefeitura de Garanhuns, Bom Leite, W&S Distribuidora e Produtos Skin, a equipe vai circular pelos mais de 20 polos culturais do evento.

Rei do Reggae Brasileiro



Natural de Cachoeira-BA, no Recôncavo Baiano, Edson Gomes promete embalar o público do FIG com clássicos do reggae. Com letras que falam sobre: a luta, desigualdades, cotidiano brasileiro e esperança, transformou o reggae num veículo de consciência social, reunindo multidões por onde passa.

Até mesmo um guerreiro tem o seu momento pra falar do seu amor, do seu sentimento. E agora? Fala só de amor. Todo mundo tem um amor... - Fala só de amor, Edson Gomes.

O compositor completou 70 anos de vida, raiz e muito reggae no último dia 03 de julho. Iniciou na música aos 16 anos e, estreou em 1988 com o álbum Reggae Resistência, trazendo o hit 'Samarina' - que foi o marco inicial do reggae raiz engajado no Brasil.

Em 2022 comemorou 50 anos de carreira com shows especiais e reconhecimento como o "rei do reggae brasileiro". Com referência à Bob Marley e Jimmy Cliff, Edson Gomes mantém o reggae raiz com letras engajadas que abordam pautas sociais e suas experiências pessoais, vividas e testemunhadas, quanto um homem negro, baiano e de origem humilde.

As músicas de sucesso de Edson Gomes

Reunimos sete composições de Edson Gomes, que se consagraram na sua voz e não podem faltar no repertório do shows. Com toda a certeza, quem for para o Festival de Inverno de Garanhuns vai cantar junto e marcar presença em todas as músicas dessa lista. Confira: