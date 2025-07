Voz do Leitor, 18/07: Elitização do Parque da Jaqueira

Clique aqui e escute a matéria

Elitização do Parque da Jaqueira

Essa semana tive um sentimento horrível ao chegar no Parque da Jaqueira e ver que já interditaram o setor onde tinham vários equipamentos para treinos cardiovasculares. A empresa privada - que recebeu a concessão da Prefeitura do Recife - colocou tapumes e mandaram destruir tudo. Pelo que disseram, nesse local, será construído um restaurante… Somente para ricos e turistas endinheirados. É assim que o prefeito João Campos trabalha, visando agradar as castas da nobreza da cidade. Primeiramente criou inúmeros parques públicos nos bairros nobres (Graças, Tamarineira, Poço da Panela) e agora privatiza o Parque da Jaqueira, que por mais que ainda não seja cobrado ingresso para entrar, os produtos e estabelecimentos que lá se fixarão serão gourmetizados e com valores superfaturados, assim como acontece no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que uma água mineral custa mais de R$ 10,00. É João Campos tirando o parque da população pobre, para entregar aos mais ricos.

Maria Eduarda Cavalcanti

Interesses pessoais dos políticos

Acho uma falta de respeito desses políticos que mesmo eleitos e faltando anos para o término de mandato, praticamente abandonam as gestões para iniciar suas campanhas eleitorais já visando um novo mandato ou cargo… É o caso de Pernambuco. Desde o início do ano, ou seja, com mais dois anos de mandato, a governadora Raquel Lyra já iniciou a sua corrida eleitoral e a buscar alianças para garantir a reeleição em 2026. O prefeito do Recife, João Campos, não fica atrás. Foi eleito em 2024, podendo ficar à frente da capital pernambucana até 2028, mas já está de olho no governo do Estado. Enquanto isso, Pernambuco e Recife ficam abandonados por seus gestores, que estão preocupados apenas com seus interesses pessoais, e não com a população.

Pedro Alves, por e-mail

Procrastinação das obras no viaduto Capitão Temudo

Alô, Prefeitura do Recife/ Emlurb. Gostaria de saber quando as obras no viaduto Capitão Temudo serão terminadas. Há meses que vários materiais de obras ficam obstruindo a via, e aumentando o congestionamento. Além do mais, os riscos de acidentes são enormes devido a péssima sinalização. Já vi mais de um motorista desavisado circulando numa velocidade considerável e, quando se deparam com as obras, frearam bruscamente e outros simplesmente jogaram o carro para a faixa ao lado, fechando outros motoristas. Os órgãos públicos precisam respeitar os prazos para as conclusões das obras e não procrastiná-las.

Severino Gomes, por e-mail

Insegurança na Região Metropolitana do Recife

Está cada dia mais difícil circular pela Região Metropolitana do Recife, pois a insegurança está generalizada. Antes a preocupação era de sair à noite, não ficar de bobeira em certos locais, mas agora não tem mais isso. Os bandidos não têm hora e nem local para assaltar. Pode ser à tarde em Boa Viagem, ou pela manhã na Várzea, como ocorreu nesta quinta-feira (17) com um empresário da Zona Oeste da capital. A Várzea sempre foi um bairro tranquilo. É muito triste ver o crescimento aumento da violência por lá. O pior de tudo é você ir na delegacia e não encontrar ninguém para nos atender, estamos entregues às baratas. No final de semana é pior ainda, pois não tem delegacia aberta.

Paula Nascimento, via redes sociais

Marginais no CT do Sport

O presidente do Sport, Yuri Romão, além de um péssimo gestor - me arrisco a dizer um dos piores da história do clube -, também é um irresponsável. É inadmissível permitir que verdadeiros marginais tenham acesso ao Centro de Treinamentos do clube para ameaçar os jogadores. Em vídeo que circula na internet, um deles, mais exaltado, chegou a afirmar que muitos que estavam ali “tinham passagem”, ou seja, ameaçando a integridade física dos atletas ao confirmar que já tinham cometido crimes. Esse mesmo delinquente, não satisfeito, chegou a dar tapas no peito do zagueiro Rafael Thyere e a puxar a camisa do atacante Pablo pela gola… Numa agressão covarde. Se o Conselho Deliberativo do Sport fosse sério, daria início a um processo de impeachment de Yuri Romão, por sua omissão, conivência e covardia de permitir que marginais tenham livre acesso às dependências do clube.

Fernando Marinho, por e-mail