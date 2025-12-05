UPE divulga resultado do processo seletivo das Escolas de Aplicação do interior de Pernambuco
Municípios de Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina oferecem 125 vagas para o Ensino Médio e 246 para o Fundamental a novos estudantes
A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou o resultado do Processo Seletivo 2026 das Escolas de Aplicação localizadas em Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina, além do Recife.
Foram disponibilizadas 371 vagas para novos alunos do 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, com metade das vagas reservadas a estudantes da rede pública.
Vagas e inscrições
No total, 5.544 candidatos se inscreveram no processo, sendo 3.336 para o Ensino Fundamental e 2.208 para o Ensino Médio. O processo seletivo contemplou as quatro unidades da instituição, distribuindo 246 vagas para o 6º ano e 125 vagas para o 1º ano do ensino médio.
As matrículas devem ser realizadas nos dias 5 e 6 de janeiro, na secretaria da escola em que o candidato foi selecionado, das 9h às 13h. Outros detalhes sobre a seleção podem ser obtidos diretamente nas Escolas de Aplicação, pelo telefone (81) 3183-3660 / 3791, ou pelo site oficial.
Resultados e edital
- Classificados 1º ano do Ensino Médio: Clique aqui
- Classificados 6º ano do Ensino Fundamental: Clique aqui
- Edital de Matrícula e Remanejamentos: Clique aqui
