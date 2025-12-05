fechar
Noticias | Notícia

UPE divulga resultado do processo seletivo das Escolas de Aplicação do interior de Pernambuco

Municípios de Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina oferecem 125 vagas para o Ensino Médio e 246 para o Fundamental a novos estudantes

Por JC Publicado em 05/12/2025 às 9:20
Estudantes fazendo a prova de seleção para o Colégio de Aplicação da UPE
Estudantes fazendo a prova de seleção para o Colégio de Aplicação da UPE - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou o resultado do Processo Seletivo 2026 das Escolas de Aplicação localizadas em Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina, além do Recife.

Foram disponibilizadas 371 vagas para novos alunos do 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, com metade das vagas reservadas a estudantes da rede pública.

Vagas e inscrições

No total, 5.544 candidatos se inscreveram no processo, sendo 3.336 para o Ensino Fundamental e 2.208 para o Ensino Médio. O processo seletivo contemplou as quatro unidades da instituição, distribuindo 246 vagas para o 6º ano e 125 vagas para o 1º ano do ensino médio.

As matrículas devem ser realizadas nos dias 5 e 6 de janeiro, na secretaria da escola em que o candidato foi selecionado, das 9h às 13h. Outros detalhes sobre a seleção podem ser obtidos diretamente nas Escolas de Aplicação, pelo telefone (81) 3183-3660 / 3791, ou pelo site oficial.

Leia Também

Resultados e edital

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Crianças e adolescentes apresentam poesias de maracatu rural em Nazaré da Mata
CULTURA

Crianças e adolescentes apresentam poesias de maracatu rural em Nazaré da Mata
Estudantes de Nazaré da Mata apresentam poesias de maracatu rural nesta quinta (4)
ZONA DA MATA

Estudantes de Nazaré da Mata apresentam poesias de maracatu rural nesta quinta (4)

Compartilhe

Tags