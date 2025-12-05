Nova sede do Corpo de Bombeiros em Bezerros promete ampliar atendimento no Agreste
Unidade vai reforçar combate a incêndios, resgates e atendimentos pré-hospitalares, além de descentralizar a demanda hoje concentrada em Caruaru
A construção da nova sede do Corpo de Bombeiros em Bezerros, no Agreste, deve reforçar a estrutura de atendimento da corporação no interior do estado, descentralizando serviços hoje sobrecarregados na unidade de Caruaru.
Uma área de mais de 3 mil metros quadrados foi desapropriada para o projeto, que inclui a requalificação da atual base e ampliação dos serviços prestados.
Estrutura ampliada
A unidade já cobre 24 municípios da região, com sessões em Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Bonito e na sede regional. A nova sessão do Corpo de Bombeiros em Bezerros vai custar R$ 4 milhões e oferecer:
- Combate a incêndios
- Atendimento pré-hospitalar
- Ações de busca e salvamento
Importância da descentralização
A ampliação também busca aproximar o atendimento das comunidades. Thyudalle Brainer, tenente do Corpo de Bombeiros, explica que "é importante que o Corpo de Bombeiros esteja presente no maior número de municípios e aí a gente consiga atender de forma muito mais aproximada a população que está precisando".
Hoje, a central dos bombeiros atende também Sairé e Camocim de São Félix, com um efetivo de 27 profissionais. Com a ampliação, há expectativa de aumento de pessoal, o que deve impactar positivamente toda a região.
Expansão pelo interior
Outras estruturas do Corpo de Bombeiros também estão sendo ampliadas no interior, como parte da estratégia de fortalecimento da corporação em municípios distantes da capital.
A governadora deve anunciar, nos próximos dias, a ordem de serviço para a construção de seis novas unidades em Bezerros, Belo Jardim, Bom Conselho, Bonito, Caruaru e Toritama.
O investimento total previsto para o Agreste pernambucano é de R$ 32 milhões, destinado à criação e requalificação de seções e grupamentos do Corpo de Bombeiros para "garantir a segurança a essa população que tanto precisa".
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais