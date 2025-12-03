Estudantes de Nazaré da Mata apresentam poesias de maracatu rural nesta quinta (4)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentação gratuita ocorre nesta quinta (4) em escola do Alto da Santa; alunos usam a poesia do maracatu para expressar vivências.

Cerca de 20 crianças e adolescentes do bairro do Alto da Santa, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, participam de uma apresentação cultural especial nesta quinta-feira (4). O evento acontece às 9h, no pátio do Grupo Escolar Municipal Deputado Torquato Ferreira Lima.

Os estudantes vão apresentar as poesias de maracatu rural criadas por eles mesmos ao longo de dois meses de oficinas do projeto “Maracatu Rural – Brincadeira de Criança Também É”.

Aberto ao público e gratuito, o evento deve reunir cerca de cem pessoas. Os alunos declamarão suas "loas" caracterizados com elementos tradicionais da brincadeira, como chapéu panamá, bengala e apito.

Poesia como ferramenta de expressão

Localizada em um território marcado pela vulnerabilidade social, a escola serviu de palco para que os jovens, de 10 a 16 anos, transformassem suas realidades em versos.

Orientados pela poeta e Mestra de maracatu rural Cristiane Mota, os estudantes escreveram sobre temas que atravessam seu cotidiano, como a violência armada, o racismo, o lixo acumulado no rio, mas também sobre sonhos e esperanças.

Idealizado pela produtora Crislaine Xavier e pelo jornalista Salatiel Cícero, o projeto buscou apresentar a estrutura da loa (rima, métrica e oração) para as novas gerações.

“Este é um projeto que visa contribuir para a cidadania plena e identidade cultural de cada participante. Sabemos que todo esse aprendizado que eles tiveram com o projeto eles vão levar para toda a vida", afirmou Salatiel Cícero.

A iniciativa conta com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), através da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e Fundarpe.