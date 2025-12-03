Crianças e adolescentes apresentam poesias de maracatu rural em Nazaré da Mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto "Maracatu Rural – Brincadeira de Criança Também É", incentivado pela PNAB-PE, terá apresentação gratuita nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (4), cerca de 20 crianças e adolescentes do Grupo Escolar Municipal Deputado Torquato Ferreira Lima, no bairro do Alto da Santa, em Nazaré da Mata, vão apresentar as poesias de maracatu rural que criaram ao longo de dois meses de oficinas culturais.

Expressão cultural

Localizada em uma área marcada por desigualdade social e baixa oferta de equipamentos culturais, a escola se tornou palco de expressão e valorização da cultura local.

Durante a apresentação, os estudantes usarão chapéu panamá, bengala e apito, elementos tradicionais do maracatu rural, para declamar suas loas, refletindo sobre temas como racismo, violência, desigualdade, sonhos e afetos. O evento tem início às 9h, é aberto ao público e será realizado no pátio da escola.

Oficinas e aprendizado

O projeto foi idealizado pela produtora cultural Crislaine Xavier e pelo jornalista e pesquisador cultural Salatiel Cícero, e levou para dentro da escola a poeta, professora e mestra de maracatu rural Cristiane Mota.

Ela ensinou aos alunos a tradição das loas, gênero poético do maracatu rural que organiza versos com rima, métrica, oração e ritmo.

"Este é um projeto que visa contribuir para a cidadania plena e identidade cultural de cada participante. Sabemos que todo esse aprendizado que eles tiveram com o projeto eles vão levar para toda a vida. Afinal, a educação é uma ponte que nos coloca no mundo", destaca Salatiel Cícero, coordenador geral.

Patrimônio cultural

As loas, muitas vezes improvisadas pelos mestres da cultura popular, têm parentesco com o cordel e o repente, mas seguem o ritmo próprio do maracatu, manifestação afro-indígena reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

O projeto conta com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), Fundarpe, Ministério da Cultura e Governo Federal. Também tem apoio da Prefeitura de Nazaré da Mata, por meio das secretarias de Educação e Cultura e Turismo.

