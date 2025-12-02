Espetáculo "Espelho-Espelho-Meu" terá sessão especial para crianças que nunca foram ao teatro em Caruaru
Apresentação acontece em 7 de dezembro, no Colégio Sagrado Coração, e reunirá elenco da Cia Olhares e atores como Paloma Bernardi e Marcos Mendes
A Cia Olhares de Dança e Teatro realiza, no dia 7 de dezembro, uma sessão única do espetáculo "Espelho-Espelho-Meu", em Caruaru, em uma apresentação especial voltada também para crianças e jovens que nunca tiveram contato com o teatro, vindos de instituições sociais da cidade.
O evento, que será aberto ao público, contará com a participação de Marcos Mendes, Arthur Moreno, Paloma Bernardi e grande elenco, com ingressos antecipados a R$ 20.
Apresentação única em Caruaru
O espetáculo será apresentado às 19h, na quadra do Colégio Sagrado Coração, no primeiro domingo de dezembro. A montagem revisita personagens clássicos dos contos de fadas da Disney, combinando dança, teatro e elementos fantásticos para criar uma experiência sensorial voltada para todas as idades.
Com direção e texto de Benício Júnior, em colaboração com Ivanildo Sales, o espetáculo reúne coreografias de Sheila Tavares, Laiz Shelle, Eliane Maria, Benício Júnior e Edson Araújo. A proposta é explorar nostalgia, imaginação e memórias afetivas por meio de um universo cênico que transita entre fantasia e emoção.
Crianças que nunca foram ao teatro
A apresentação também tem caráter social. Crianças e jovens atendidos por instituições como IMOA, Apae e Iteac participarão de sua primeira experiência teatral. A iniciativa integra ações do projeto Solidariedade Transforma, liderado pelos atores Marcos Mendes e Arthur Moreno.
"Esta montagem toca profundamente nosso senso de solidariedade, pois nos permite levar encanto e arte a crianças que raramente têm acesso a esse tipo de experiência", afirma Marcos Mendes.
Ingressos
A apresentação é aberta ao público e tem classificação livre. Os ingressos custam R$ 20 e estão disponíveis no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/espelho-espelho-meu/3230012
