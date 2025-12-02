Neoenergia programa desligamentos para avançar na modernização da rede elétrica em Caruaru; veja localidades
Entre 3 e 5 de dezembro, equipes farão intervenções em áreas rurais e no Maurício de Nassau, com desligamentos temporários para garantir segurança
Clique aqui e escute a matéria
A Neoenergia Pernambuco dará, nesta semana, continuidade ao plano de modernização da rede de distribuição de Caruaru, com serviços que incluem a troca de equipamentos antigos e a adoção de tecnologias mais seguras.
As intervenções, previstas entre os dias 3 e 5 de dezembro, podem exigir desligamentos temporários de energia em áreas rurais e no bairro Maurício de Nassau para garantir a segurança das equipes e dos moradores.
Desligamentos
Diferentemente das manutenções realizadas com os circuitos energizados, que não interrompem o fornecimento, as ações programadas exigem a suspensão temporária da energia em pontos específicos da cidade.
Segundo a distribuidora, essa medida é necessária para preservar a integridade dos profissionais envolvidos no serviço. Veja o cronograma de serviços:
03/12, 9h30 às 15h30 - Área rural
- Sítio Juá
- Sítio Barrinho
04/12, 9h30 às 15h30 - Bairro Maurício de Nassau
- Rua Marcionilo Francisco Silva
- Rua Saldanha Marinho
- Rua São Bento
- Rua Laudelino Rocha
- Rua Júlio Pires Ferreira
- Rua José Mariano de Lima
- Rua Joaquim Gonçalves Ledo
- Rua Gouveia de Barros
- Rua Francisca Lira Florêncio
- Rua Edmilson Pereira
05/12, 9h30 às 15h30 - Área rural
- Sítio Xucuru
Reforçar segurança e reduzir riscos
A Neoenergia destaca que as ações fazem parte de um esforço contínuo para ampliar a confiabilidade do sistema elétrico e preparar a rede para demandas futuras. Segundo a empresa, investir em manutenção e modernização reduz riscos de falhas e melhora a qualidade do serviço prestado à população.