Interior | Notícia

Neoenergia programa desligamentos para avançar na modernização da rede elétrica em Caruaru; veja localidades

Entre 3 e 5 de dezembro, equipes farão intervenções em áreas rurais e no Maurício de Nassau, com desligamentos temporários para garantir segurança

Por JC Publicado em 02/12/2025 às 8:26
Funcionários da Neoenergia Pernambuco
Funcionários da Neoenergia Pernambuco - Divulgação

A Neoenergia Pernambuco dará, nesta semana, continuidade ao plano de modernização da rede de distribuição de Caruaru, com serviços que incluem a troca de equipamentos antigos e a adoção de tecnologias mais seguras.

As intervenções, previstas entre os dias 3 e 5 de dezembro, podem exigir desligamentos temporários de energia em áreas rurais e no bairro Maurício de Nassau para garantir a segurança das equipes e dos moradores.

Desligamentos

Diferentemente das manutenções realizadas com os circuitos energizados, que não interrompem o fornecimento, as ações programadas exigem a suspensão temporária da energia em pontos específicos da cidade.

Segundo a distribuidora, essa medida é necessária para preservar a integridade dos profissionais envolvidos no serviço. Veja o cronograma de serviços:

03/12, 9h30 às 15h30 - Área rural

  • Sítio Juá
  • Sítio Barrinho

04/12, 9h30 às 15h30 - Bairro Maurício de Nassau

  • Rua Marcionilo Francisco Silva
  • Rua Saldanha Marinho
  • Rua São Bento
  • Rua Laudelino Rocha
  • Rua Júlio Pires Ferreira
  • Rua José Mariano de Lima
  • Rua Joaquim Gonçalves Ledo
  • Rua Gouveia de Barros
  • Rua Francisca Lira Florêncio
  • Rua Edmilson Pereira

05/12, 9h30 às 15h30 - Área rural

  • Sítio Xucuru

Reforçar segurança e reduzir riscos

A Neoenergia destaca que as ações fazem parte de um esforço contínuo para ampliar a confiabilidade do sistema elétrico e preparar a rede para demandas futuras. Segundo a empresa, investir em manutenção e modernização reduz riscos de falhas e melhora a qualidade do serviço prestado à população.

