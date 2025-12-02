Neoenergia programa desligamentos para avançar na modernização da rede elétrica em Caruaru; veja localidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre 3 e 5 de dezembro, equipes farão intervenções em áreas rurais e no Maurício de Nassau, com desligamentos temporários para garantir segurança

Clique aqui e escute a matéria

A Neoenergia Pernambuco dará, nesta semana, continuidade ao plano de modernização da rede de distribuição de Caruaru, com serviços que incluem a troca de equipamentos antigos e a adoção de tecnologias mais seguras.

As intervenções, previstas entre os dias 3 e 5 de dezembro, podem exigir desligamentos temporários de energia em áreas rurais e no bairro Maurício de Nassau para garantir a segurança das equipes e dos moradores.

Desligamentos

Diferentemente das manutenções realizadas com os circuitos energizados, que não interrompem o fornecimento, as ações programadas exigem a suspensão temporária da energia em pontos específicos da cidade.

Segundo a distribuidora, essa medida é necessária para preservar a integridade dos profissionais envolvidos no serviço. Veja o cronograma de serviços:

03/12, 9h30 às 15h30 - Área rural

Sítio Juá

Sítio Barrinho



04/12, 9h30 às 15h30 - Bairro Maurício de Nassau

Rua Marcionilo Francisco Silva

Rua Saldanha Marinho

Rua São Bento

Rua Laudelino Rocha

Rua Júlio Pires Ferreira

Rua José Mariano de Lima

Rua Joaquim Gonçalves Ledo

Rua Gouveia de Barros

Rua Francisca Lira Florêncio

Rua Edmilson Pereira



05/12, 9h30 às 15h30 - Área rural

Sítio Xucuru



Reforçar segurança e reduzir riscos

A Neoenergia destaca que as ações fazem parte de um esforço contínuo para ampliar a confiabilidade do sistema elétrico e preparar a rede para demandas futuras. Segundo a empresa, investir em manutenção e modernização reduz riscos de falhas e melhora a qualidade do serviço prestado à população.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

