Novo Jardim Boa Vista: empreendimento de R$ 38 milhões redesenha a moradia em Caruaru

Cerca de 338 mil m² do empreendimento serão dedicados exclusivamente a áreas de lazer abertas e espaços verdes, em proposta de desadensamento

Por JC Publicado em 21/11/2025 às 6:00
O Novo Jardim Boa Vista é a primeira incursão da LOTEAR, já conhecida pela qualidade de seus projetos em Tamandaré, na capital do Agreste
O Novo Jardim Boa Vista é a primeira incursão da LOTEAR, já conhecida pela qualidade de seus projetos em Tamandaré, na capital do Agreste - DIVULGAÇÃO

Polo econômico do Agreste pernambucano, Caruaru ganha um marco significativo em seu desenvolvimento urbano com a chegada do Novo Jardim Boa Vista. Lançado pela LOTEAR Desenvolvimento Urbano, integrante do Grupo Soma Par, o projeto não só injeta R$ 38 milhões em investimento, mas promete transformar o tradicional bairro Jardim Boa Vista em uma das últimas áreas centrais disponíveis para expansão na cidade. O empreendimento já celebra um sucesso de vendas em sua primeira etapa de pré-lançamento, com mais de 300 lotes comercializados, confirmando a alta demanda do aquecido mercado imobiliário local.

Nova proposta de urbanização

O Novo Jardim Boa Vista é a primeira incursão da LOTEAR, já conhecida pela qualidade de seus projetos em Tamandaré, na capital do Agreste. A empresa chega com a missão de promover um crescimento ordenado e sustentável. "Mais do que entregar lotes, queremos contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável, criando bairros planejados que proporcionem qualidade de vida e valorizem a cidade como um todo", afirma Vitor Paes Barreto, sócio da Lotear. Com um total de mais de 900 mil m² de área, o projeto prevê a implantação de 1.198 lotes legalizados e registrados, com metragens que variam entre 160m² e 475m². Em breve, outros 542 lotes serão disponibilizados para comercialização.

Infraestrutura e lazer 

Cerca de 338 mil m² do empreendimento serão dedicados exclusivamente a áreas de lazer abertas e espaços verdes, seguindo a tendência de desadensamento urbano. O futuro bairro contará com parque, praças urbanizadas, pista de caminhada, quadras poliesportivas e equipamentos comunitários. Um dos grandes atrativos é a infraestrutura completa, que será entregue com drenagem, pavimentação, rede de energia e iluminação pública em LED, além de rede de água e esgotamento sanitário público.

O loteamento combina a tranquilidade de um bairro residencial planejado com a conveniência de uma localização central, próximo a escolas, comércio e serviços essenciais. A aquisição de lotes em áreas centrais de Caruaru está mais rara, o que eleva o potencial de valorização do Novo Jardim Boa Vista. "Trata-se de uma oportunidade única de adquirir um terreno bem localizado, em um bairro já consolidado e com alto potencial de valorização. A escassez de áreas centrais disponíveis é um fator determinante para a valorização patrimonial", reforça Vitor Paes Barreto.

O projeto se consolida, assim, como uma alternativa de investimento sólida e um passo importante para a realização do sonho da casa própria em um mercado imobiliário que continua em franca ascensão no município.

 

