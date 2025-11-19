Exata Engenharia reafirma liderança no mercado com novos lançamentos em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atuando há mais de 35 anos, a construtora consolida seu legado de qualidade, inovação e projetos que valorizam arquitetura, localização e bem-estar.

Clique aqui e escute a matéria

Com mais de 35 anos de atuação, a Exata Engenharia consolida-se como uma das principais construtoras de Pernambuco, reconhecida pela qualidade construtiva, pela pontualidade nas entregas e por projetos que valorizam localização, arquitetura e bem-estar.

Entre seus destaques está a linha Terrazza, uma coleção de empreendimentos de alto padrão criada para oferecer experiências únicas de moradia, unindo design sofisticado, áreas verdes, ambientes pensados para convivência e o cuidado nos detalhes que se tornou marca registrada da empresa.



Recentes entregas, como o Terrazza Apipucos e o Terrazza Beira Rio, reforçam essa proposta, trazendo para o mercado projetos que dialogam com o estilo de vida dos bairros onde estão inseridos.

Exata Engenharia anuncia nova fase de expansão com lançamentos em 2026 - Morgana Nunes

Além do portfólio de alto padrão, a Exata também atua no segmento econômico por meio da Life Empreendimentos, ampliando o acesso a soluções habitacionais de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife.

Em 2026, a empresa prepara novos lançamentos, que chegam para expandir ainda mais esse conceito de morar com elegância, funcionalidade e personalidade.

Uma nova fase que promete surpreender o mercado e reafirmar o compromisso da Exata em construir mais do que imóveis — construir maneiras melhores de viver.