Exata Engenharia reafirma liderança no mercado com novos lançamentos em 2026

Atuando há mais de 35 anos, a construtora consolida seu legado de qualidade, inovação e projetos que valorizam arquitetura, localização e bem-estar.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 19/11/2025 às 7:00
Exata Engenharia anuncia nova fase de expansão com lançamentos em 2026
Exata Engenharia anuncia nova fase de expansão com lançamentos em 2026 - Crédito da foto: Morgana Nunes

Com mais de 35 anos de atuação, a Exata Engenharia consolida-se como uma das principais construtoras de Pernambuco, reconhecida pela qualidade construtiva, pela pontualidade nas entregas e por projetos que valorizam localização, arquitetura e bem-estar.

Entre seus destaques está a linha Terrazza, uma coleção de empreendimentos de alto padrão criada para oferecer experiências únicas de moradia, unindo design sofisticado, áreas verdes, ambientes pensados para convivência e o cuidado nos detalhes que se tornou marca registrada da empresa.

Recentes entregas, como o Terrazza Apipucos e o Terrazza Beira Rio, reforçam essa proposta, trazendo para o mercado projetos que dialogam com o estilo de vida dos bairros onde estão inseridos.

Morgana Nunes
Além do portfólio de alto padrão, a Exata também atua no segmento econômico por meio da Life Empreendimentos, ampliando o acesso a soluções habitacionais de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife.

Em 2026, a empresa prepara novos lançamentos, que chegam para expandir ainda mais esse conceito de morar com elegância, funcionalidade e personalidade.

Uma nova fase que promete surpreender o mercado e reafirmar o compromisso da Exata em construir mais do que imóveis — construir maneiras melhores de viver.

