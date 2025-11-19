Pé na areia com toda a família: lançamentos de imóveis no Litoral Sul para criar laços e desacelerar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pensando no bem-estar e lazer em ambiente praieiro, a Soma Inc dispõe de imóveis para todos os tamanhos de família no Litoral Sul de PE

É inquestionável que a praia ocupa um lugar especial no imaginário e nas memórias afetivas de todo pernambucano: desde o primeiro banho de mar às viagens de família nas férias. Ela é o cenário de encontros, o refúgio das altas temperaturas e o principal palco de lazer, definindo o ritmo de fins de semana e feriados.

Pensando nesse vínculo especial e no bem-estar que ele proporciona, a Soma Inc lança seus novos empreendimentos no Litoral Sul, pertinho da Região Metropolitana do Recife: Azzul, Mar do Atlântico e Paratiisi.

Além de construir, a empresa quer ressignificar o veraneio: criar lares onde as famílias se reencontrem, onde as crianças cresçam em liberdade e onde novas histórias, com cheiro de mar e pés na areia, ganhem vida. Cada projeto nasce como um convite para transformar a praia no seu lugar de sempre.

O condomínio Azzul, localizado na Praia dos Carneiros, é um dos destaques da Soma - Divulgação/Soma

O Azzul, o Mar do Atlântico e o Paratiisi oferecem infraestrutura de alta qualidade, conforto superior e a oportunidade única de transformar cada dia em uma nova página, criando memórias afetivas inesquecíveis que perdurarão por toda a vida.

Azzul: combinação de sofisticação e natureza em Carneiros

O Azzul tem a proposta de transformar o conceito de veraneio na Praia dos Carneiros, oferecendo uma experiência marcada pela exclusividade e memórias inesquecíveis em família. Situado à beira-mar em um trecho que equilibra notável beleza natural com infraestrutura consolidada, o empreendimento estabelece um novo patamar de alto padrão.

A Soma reuniu uma equipe de elite para concretizar essa visão, contando com Carlos Fernando Pontual na arquitetura, Benedito Abbud no paisagismo e Polígonus no projeto de interiores. Essa colaboração resultou em uma concepção harmoniosa e integrada, valorizando o ambiente natural e privilegiando tipologias que maximizam a vista e a ventilação.

Apartamentos do Azzul, na Praia dos Carneiros - Divulgação/SOMA

O compromisso da Soma Inc transcende o mercado imobiliário. Com um histórico de desenvolvimento consciente, a empresa foca na entrega de produtos diferenciados que agregam valor à região de Tamandaré, contribuindo diretamente para o crescimento sustentável e responsável da cidade através de intervenções urbanísticas e apoio a iniciativas sociais.

Um generoso terreno de 4,4 hectares à beira-mar de um dos trechos mais desejados de Carneiros, o Azzul traz apenas 125 unidades, sendo 40 casas com projetos super exclusivos e três tipos de plantas, que vão de 275m² a 590m², atendendo os diversos tamanhos de famílias.

As casas de alto luxo tem até cinco suítes, piscinas privativas, terraços generosos com vista para o mar e totalmente integradas à natureza. Além disso, o condomínio dispõe de 85 confortáveis apartamentos, todos com varanda e opções de 2 e 3 quartos e áreas que vão de 65m² a 128m². A tipologia Garden possui jardim privativo.

As áreas de lazer são descentralizadas em três clubes estrategicamente localizados, incorporando-se fluidamente ao paisagismo:

Clube Concierge: Focado em serviços, oferece concierge 24h, coworking, mini market, Espaço Cais e apoio para a Arena (beach tennis e campinho de grama);

Clube Lazer: Voltado para diversão de todas as idades, com brinquedoteca, playground externo, sport bar com sinuca e fliperama, e sala de poker;

Clube Bem-Estar: Distribui-se em três pavimentos, concentrando atividades de saúde e relaxamento, como academia, quadra multi esportes, spa com saunas e massagem, e um rooftop com vista panorâmica e estrutura gourmet.

O empreendimento inclui ainda um bloco de serviços com apoio completo para o staff, garantindo conforto e privacidade aos moradores. Sua localização é altamente privilegiada, em frente às piscinas naturais e nas proximidades da Igrejinha dos Carneiros e dos renomados restaurantes Beijupirá e Bora Bora.

Mar do Atlântico: investimento e conforto em Tamandaré

Outro destaque da Soma Inc é o Mar do Atlântico, um novo empreendimento de alto padrão localizado na prestigiada praia de Campas, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco - um dos destinos mais desejados do estado. Posicionado a apenas 100m do mar, o projeto combina uma localização privilegiada com uma infraestrutura completa e diferenciada.

O grande diferencial do Mar do Atlântico reside na sua inovadora integração com o ambiente externo. Uma alameda arborizada proporciona acesso direto à praia e se conecta a um mall contendo 12 lojas de conveniência e serviços. Essa estrutura de comércio e serviços não apenas oferece praticidade aos futuros proprietários, mas também supre uma demanda crescente por qualidade em toda a região circundante.

O projeto arquitetônico, assinado por Érico Sóter, foi concebido para atender a diversos perfis de ocupação, abrangendo desde o investidor que busca rentabilidade em uma área consolidada, até quem prioriza a praticidade, segurança familiar e uma oferta de serviços elevada. O empreendimento conta com sete pavimentos e variadas tipologias de apartamentos:

Studios: de 20m² a 22m²;

de 20m² a 22m²; Apartamentos de um quarto: com 30m²;

com 30m²; Apartamentos de dois quartos: com 46m²;

com 46m²; Apartamentos de três quartos (rooftop): com 145 m² e um amplo terraço privativo com vista panorâmica para o mar.

O Mar do Atlântico oferece uma extensa área de lazer, totalmente equipada e mobiliada. Os moradores desfrutam de piscinas adulto e infantil, spa com sauna e piscina aquecida, redário, academia climatizada e panorâmica, salão de jogos, brinquedoteca, espaço grill e um grande lounge no rooftop.

Além do lazer, a infraestrutura foi planejada para proporcionar máxima praticidade, incluindo serviços e equipamentos como: recepção, concierge, restaurante, minimercado, lavanderia, bicicletário e ponto de recarga para carro elétrico. A sustentabilidade e a segurança são asseguradas por gerador de energia para áreas comuns, utilização de energia solar para iluminação do condomínio e automação para controle de acesso.

Paratiisi: Casas à beira-mar de alto padrão em Carneiros

A Praia de Carneiros, no Litoral Sul de Pernambuco, se prepara também para a conclusão das obras do Paratiisi, um condomínio exclusivo de casas de alto padrão à beira-mar, desenvolvido pela Soma Inc. O empreendimento está sendo construído em um vasto terreno de 5 hectares e contará com apenas 81 casas, garantindo privacidade e exclusividade, complementadas por uma infraestrutura de lazer e serviços inspirada nos melhores destinos turísticos globais.

O projeto arquitetônico é assinado por Carlos Fernando Pontual, e o paisagístico por Luiz Vieira, resultando em uma concepção que prioriza o bem-estar, o conforto e a total integração das edificações ao ambiente natural. As casas são dispostas ao longo do terreno, separadas por jardins que asseguram privacidade sem comprometer a vista.

Paratiisi, condomínio exclusivo de casas de alto padrão à beira-mar na Praia dos Carneiros - Divulgação/Soma

As residências, estruturadas em dois pavimentos, são oferecidas em três tipologias: três, quatro e cinco suítes, todas com jardim e piscina privativos, terraço em amplo vão livre com espaço gourmet, sala com pé-direito duplo, adega e elevador.

A estrutura de lazer e esporte é sofisticada e abrangente, atendendo a todas as faixas etárias. Os moradores desfrutarão de quadras de tênis coberta, squash e beach tennis, piscina coberta e aquecida com raia, spa completo com sala de massagem e ofurô, academia panorâmica com maquinário de ponta e box de crossfit. Para crianças e adolescentes, há brinquedoteca lúdica e salão de jogos.

Para garantir total conforto e comodidade, o Paratiisi dispõe de uma infraestrutura de serviços completa, digna de hotel, que inclui: recepção com concierge, loja de conveniência, carrinhos de golfe para locomoção interna e estação de recarga fast charge para carros elétricos. Além disso, cada casa é equipada com ponto de recarga individual, e o condomínio conta com gerador para toda a área comum e preparação para geradores nas áreas privativas, além de medidores individualizados de água e gás.

A segurança é reforçada com portaria e controle de acesso independentes para moradores e visitantes, guarda-volumes para delivery e vagas externas dedicadas a visitantes e prestadores de serviços. O empreendimento também utiliza irrigação automática, facilitando a manutenção e racionalizando o consumo de água.

