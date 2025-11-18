Como iniciar o próprio negócio do zero? Confira dicas essenciais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Especialista elenca principais passos para a criação de um negócio do zero. Cadastro para solicitar linha de crédito pode ser feito online

Criar um negócio do zero tende a ser um desafio até para os empreendedores mais experientes. Ter uma ideia, planejar e executar envolvem várias etapas e riscos que podem pôr tudo a perder.

No primeiro trimestre deste ano, o Brasil registrou a abertura de 1,4 milhão de pequenos negócios, de acordo com levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O número de novos CNPJs (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) chegou a 1.407.010 até março de 2025, com destaque para os microempreendedores individuais (MEIs), que correspondem a 78% desse total.

Como explorar uma boa ideia de negócio?

O gerente da agência de Boa Viagem da Sicredi Recife, Erick Aragão, explica que não basta ter afinidade com um produto para investir em um novo negócio. “Tão importante quanto gostar daquilo que você deseja empreender, é construir um fundamento sólido para seu projeto por meio de uma boa pesquisa de mercado com avaliação de riscos, traçar objetivos de curto, médio e longo prazo, e não pode deixar de definir o público-alvo. Quanto melhor você conhecer seu público, maiores serão as chances de sucesso do seu público”, detalha.

Erick orienta que, inicialmente, o empresário deve criar um plano de negócios. Em seguida, elaborar um contrato social. Na sequência deve-se registrar o negócio na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, obter o CNPJ, a Inscrição Estadual (IE), Municipal (IM) e o alvará de funcionamento.

“É importante saber se o empreendimento necessitará de licenças ambientais sanitárias ou do Corpo de Bombeiros”, destaca.



O gerente afirma que o empreendedor brasileiro precisa enfrentar alguns desafios, como a alta carga tributária, a burocracia, a obtenção de crédito, a permanência no mercado, a inovação, o marketing e as vendas, além da gestão financeira, da gestação de pessoas e da capacitação profissional.

Como conseguir crédito para o seu negócio?

Para conseguir crédito para abrir um negócio, a Sicredi Recife oferta linhas de crédito PJ para os associados. “Basta entrar em contato com o gerente de sua conta e solicitar uma avaliação”, diz Erick.

Interessados em fazer parte da cooperativa podem realizar o cadastro no site www.sicredi.com.br/site/seja-associado/. “Após o cadastro, serão avaliados os dados fornecidos pelo requerente, e a cooperativa entrará em contato para orientar sobre abertura de conta corrente pelo app Sicredi X. Ao finalizar todos os procedimentos no Sicredi X, o agora associado passará por uma análise de crédito, e quando for aberta receberá notificação”, acrescenta o gerente.



Ele afirma que essas etapas podem ser realizadas também numa agência Sicredi Recife mais próxima. “Temos a Agência Recife, localizada na Paissandu, Agência Boa Viagem na Av. Domingos Ferreira, Agência Olinda, Paulista, Goiana e Agência Vitória, instalada na cidade da Vitória de Santo Antão”, lista o gerente.

E também menciona um case de sucesso: “Temos um associado que já possuía conta conosco de uma empresa de internet na cidade de Barreiros. E há um pouco mais de 3 meses o ajudamos a abrir uma academia de Box Cross [crossfit]. Fornecemos o crédito para construção do espaço e também para compra de equipamentos.”



Além da linha de crédito, a Sicredi Recife presta consultorias e facilita conexões com outros profissionais que podem auxiliar no desenvolvimento do negócio. “A nossa cooperativa também funciona como uma ponte estabelecendo ligações produtivas entre nossos associados, dessa forma estimulamos o desenvolvimento econômico da região, promovendo o crescimento de todos os nossos associados”, finaliza Erick.