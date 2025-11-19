Com 22 anos de história, Viana e Moura amplia atuação na RMR e lança condomínios de casas em Jaboatão e São Lourenço da Mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Construtora apresenta o modelo de moradia planejada de condomínios de casas como caminho para segurança, mobilidade e inclusão

A Viana e Moura construções chega à Região Metropolitana do Recife trazendo sua história, aprendizados e um modelo de moradia seguro que visa entregar casas acessíveis, seguras e planejadas, com foco na vida real das famílias.

Com trajetória consolidada no Agreste pernambucano e presença crescente na RMR, a construtora anuncia a sua expansão para Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata.

Um marco estratégico, após mais de seis anos de operação em Igarassu, e que reforça o compromisso da empresa em mais de duas décadas de atuação: ofertar moradia de qualidade, com planejamento urbano e sem abrir mão do impacto social.

Resultados concretos e credibilidade construída com as famílias

Com mais de 20 mil casas vendidas e entregues, a Viana e Moura se consolidou como referência em condomínios de casas. Além do volume entregue, o que se destaca na trajetória da empresa é a capacidade de criar bairros planejados que estimulam convivência, segurança e desenvolvimento social.

Segundo Leonardo Queiroz, diretor de Vendas, Marketing e Incorporação Imobiliária da Viana e Moura, essa história é o alicerce da expansão na RMR:

“Tudo o que aprendemos no Agreste, desde o planejamento urbano até a convivência comunitária chega agora ao Grande Recife com ainda mais força. É uma experiência que nos permitiu entender profundamente como as famílias desejam morar.”

O empreendimento se enquadra em programas de incentivo como o Minha Casa, Minha Vida e pode oferecer descontos de até R$ 75 mil - Divulgação/Viana e Moura

Sua casa de verdade, agora em condomínio

A expansão se materializa em dois lançamentos:



Jardim dos Arcos (Jaboatão dos Guararapes)

(Jaboatão dos Guararapes) Jardim dos Eucaliptos (São Lourenço da Mata)

Ambos seguem o conceito que marca a assinatura da empresa: casas térreas, individualizadas e dentro de condomínios fechados, com infraestrutura completa.

Queiroz explica que esse formato de condomínio de casas responde a um desejo crescente das famílias, "morar com mais privacidade, mais segurança e com o conforto de um bairro planejado. É diferente de empreendimentos verticais ou loteamentos tradicionais. Aqui o morador tem casa, rua, vizinhança e serviços integrados", conta o diretor.

Ele reforça ainda que os novos projetos não são apenas empreendimentos, mas ambientes pensados para transformar o cotidiano, olhando para a vida real como: segurança para as crianças, tranquilidade para os pais, infraestrutura que facilita a rotina e espaços que incentivam a convivência.

O Jardim dos Eucaliptos é um empreendimento da Viana e Moura em pré-lançamento na cidade de São Lourenço da Mata (PE). Ele consiste em casas em condomínio com opções de lazer e segurança, e está voltado para quem busca sair do aluguel - Divulgação/Viana e Moura

Por que morar em um condomínio de casas?

De acordo com Leonardo Queiroz, "um condomínio de casas cria laços. As pessoas se conhecem, convivem e cuidam juntas do espaço. Isso gera pertencimento".

Nos empreendimentos da Viana e Moura Construções, o público vai encontrar:

Segurança reforçada

Portaria 24h, controle de acesso e fluxo reduzido de veículos garantem mais tranquilidade para famílias — especialmente para quem busca segurança para crianças e idosos.

Convivência e sensação de comunidade

Praças internas, áreas de lazer, espaços de convivência e ruas projetadas para encontros ajudam a fortalecer vínculos.

Infraestrutura completa ao alcance da porta

Piscinas, quadras, playground, áreas de descanso e o Caminho PIPA (projeto exclusivo da Viana e Moura pensado para o desenvolvimento infantil) que tornam o dia a dia mais prático.

Bairro planejado com conforto e mobilidade

Os projetos são pensados como microbairros: fluxo de circulação organizado, áreas verdes, iluminação, ruas largas e proximidade de serviços essenciais.

Leonardo completa que "é uma experiência de moradia que une o melhor dos dois mundos: a autonomia de uma casa e a segurança de um condomínio fechado. Isso muda a vida das pessoas.”

Com infraestrutura que inclui portaria 24 horas, áreas de lazer para todas as idades, espaços de convivência, o projeto urbanístico da Jardim dos Arcos prioriza conforto, mobilidade e qualidade de vida - Divulgação/Viana e Moura

Expansão que impulsiona desenvolvimento local

A chegada da Viana e Moura Construções a duas cidades estratégicas da RMR representa também a movimentação econômica como geração de empregos, valorização das áreas, atração de serviços e estímulo ao crescimento ordenado.

“Nosso objetivo não é apenas lançar unidades. É contribuir com o desenvolvimento urbano e social, respeitando a história de cada cidade e criando oportunidades reais para as famílias conquistarem sua casa própria”, destaca Leonardo.

Os empreendimentos contam com financiamento facilitado pelos programas Minha Casa Minha Vida e Morar Bem Pernambuco, ampliando a possibilidade de acesso para famílias que buscam estabilidade e ascensão social.

Mais de 20 mil histórias construídas. Agora, queremos escrever a sua.

Ao unir experiência, resultados e compromisso territorial, a Viana e Moura construções reforça o seu posicionamento como especialista em condomínios de casas, oferecendo moradias com propósito: transformar vidas por meio de espaços seguros, planejados e acessíveis.