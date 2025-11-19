Com 22 anos de história, Viana e Moura amplia atuação na RMR e lança condomínios de casas em Jaboatão e São Lourenço da Mata
Construtora apresenta o modelo de moradia planejada de condomínios de casas como caminho para segurança, mobilidade e inclusão
Clique aqui e escute a matéria
A Viana e Moura construções chega à Região Metropolitana do Recife trazendo sua história, aprendizados e um modelo de moradia seguro que visa entregar casas acessíveis, seguras e planejadas, com foco na vida real das famílias.
Com trajetória consolidada no Agreste pernambucano e presença crescente na RMR, a construtora anuncia a sua expansão para Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata.
Um marco estratégico, após mais de seis anos de operação em Igarassu, e que reforça o compromisso da empresa em mais de duas décadas de atuação: ofertar moradia de qualidade, com planejamento urbano e sem abrir mão do impacto social.
Resultados concretos e credibilidade construída com as famílias
Com mais de 20 mil casas vendidas e entregues, a Viana e Moura se consolidou como referência em condomínios de casas. Além do volume entregue, o que se destaca na trajetória da empresa é a capacidade de criar bairros planejados que estimulam convivência, segurança e desenvolvimento social.
Segundo Leonardo Queiroz, diretor de Vendas, Marketing e Incorporação Imobiliária da Viana e Moura, essa história é o alicerce da expansão na RMR:
“Tudo o que aprendemos no Agreste, desde o planejamento urbano até a convivência comunitária chega agora ao Grande Recife com ainda mais força. É uma experiência que nos permitiu entender profundamente como as famílias desejam morar.”
Sua casa de verdade, agora em condomínio
A expansão se materializa em dois lançamentos:
- Jardim dos Arcos (Jaboatão dos Guararapes)
- Jardim dos Eucaliptos (São Lourenço da Mata)
Ambos seguem o conceito que marca a assinatura da empresa: casas térreas, individualizadas e dentro de condomínios fechados, com infraestrutura completa.
Queiroz explica que esse formato de condomínio de casas responde a um desejo crescente das famílias, "morar com mais privacidade, mais segurança e com o conforto de um bairro planejado. É diferente de empreendimentos verticais ou loteamentos tradicionais. Aqui o morador tem casa, rua, vizinhança e serviços integrados", conta o diretor.
Ele reforça ainda que os novos projetos não são apenas empreendimentos, mas ambientes pensados para transformar o cotidiano, olhando para a vida real como: segurança para as crianças, tranquilidade para os pais, infraestrutura que facilita a rotina e espaços que incentivam a convivência.
Por que morar em um condomínio de casas?
De acordo com Leonardo Queiroz, "um condomínio de casas cria laços. As pessoas se conhecem, convivem e cuidam juntas do espaço. Isso gera pertencimento".
Nos empreendimentos da Viana e Moura Construções, o público vai encontrar:
-
Segurança reforçada
Portaria 24h, controle de acesso e fluxo reduzido de veículos garantem mais tranquilidade para famílias — especialmente para quem busca segurança para crianças e idosos.
-
Convivência e sensação de comunidade
Praças internas, áreas de lazer, espaços de convivência e ruas projetadas para encontros ajudam a fortalecer vínculos.
-
Infraestrutura completa ao alcance da porta
Piscinas, quadras, playground, áreas de descanso e o Caminho PIPA (projeto exclusivo da Viana e Moura pensado para o desenvolvimento infantil) que tornam o dia a dia mais prático.
-
Bairro planejado com conforto e mobilidade
Os projetos são pensados como microbairros: fluxo de circulação organizado, áreas verdes, iluminação, ruas largas e proximidade de serviços essenciais.
Leonardo completa que "é uma experiência de moradia que une o melhor dos dois mundos: a autonomia de uma casa e a segurança de um condomínio fechado. Isso muda a vida das pessoas.”
Expansão que impulsiona desenvolvimento local
A chegada da Viana e Moura Construções a duas cidades estratégicas da RMR representa também a movimentação econômica como geração de empregos, valorização das áreas, atração de serviços e estímulo ao crescimento ordenado.
“Nosso objetivo não é apenas lançar unidades. É contribuir com o desenvolvimento urbano e social, respeitando a história de cada cidade e criando oportunidades reais para as famílias conquistarem sua casa própria”, destaca Leonardo.
Os empreendimentos contam com financiamento facilitado pelos programas Minha Casa Minha Vida e Morar Bem Pernambuco, ampliando a possibilidade de acesso para famílias que buscam estabilidade e ascensão social.
Mais de 20 mil histórias construídas. Agora, queremos escrever a sua.
Ao unir experiência, resultados e compromisso territorial, a Viana e Moura construções reforça o seu posicionamento como especialista em condomínios de casas, oferecendo moradias com propósito: transformar vidas por meio de espaços seguros, planejados e acessíveis.