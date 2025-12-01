DER-PE amplia rede de radares para aumentar segurança em rodovias estaduais de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com 35 novos equipamentos em implantação, fiscalização eletrônica busca reduzir sinistros, ordenar o tráfego e proteger motoristas

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) intensifica a instalação de radares nas rodovias estaduais como parte de um programa de modernização voltado à segurança viária. A medida visa reduzir sinistros de trânsito graves, ordenar o tráfego e proteger motoristas, promovendo maior prevenção no trânsito.

Equipamentos e funcionamento

Atualmente, 64 radares estão em operação em trechos estratégicos, e outros 35 estão em implantação, totalizando 99 pontos de fiscalização eletrônica previstos.

Os equipamentos utilizam sensores não intrusivos e tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), medindo a velocidade por faixa de tráfego e captando imagens de alta resolução, inclusive à noite.

Todos são certificados pelo Inmetro e integrados a um sistema estadual, garantindo confiabilidade e agilidade no processamento de informações.

Impacto na segurança viária

Estudos indicam que cada radar evita, em média, três mortes e 34 acidentes por ano. Com os 64 equipamentos ativos, estima-se que 192 vidas sejam preservadas anualmente e 2.176 sinistros evitados.

Quando todos os 99 radares estiverem operacionais, o impacto poderá chegar a 297 vidas salvas e 3.366 acidentes prevenidos.

Corredores estratégicos

A ampliação da rede abrange rodovias de grande fluxo e trechos críticos, incluindo BR-232, PE-060, PE-009, PE-024 e PE-160. Inicialmente, os radares funcionam em fase educativa, sem emissão de multas, para adaptação dos motoristas aos limites de velocidade.

O diretor de Trânsito e Faixa de Domínio do DER-PE, Laudevino Vilela, ressalta: "os radares não são instrumentos de punição; são equipamentos de proteção. Cada radar é um ponto permanente de prevenção que reduz colisões e salva vidas".

