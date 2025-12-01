Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, em Petrolina, será com novenas, missas e quermesse

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Programação ocorre de 9 a 12 de dezembro na Vila Eulália e reúne bispos, padres e corais em celebração à padroeira da América Latina

Clique aqui e escute a matéria

A festa em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe terá início na próxima terça-feira (9) e seguirá até sexta-feira (12), na Vila Eulália, em Petrolina. As atividades serão realizadas na Academia da Saúde, localizada na rua 22, a partir das 19h, e incluem novenas, missas, bênçãos e quermesse.

Programação do tríduo inicial

O tríduo inicial terá como tema "Com Nossa Senhora de Guadalupe, acolher Jesus, o Deus da Vida".

As celebrações contarão com a participação do bispo diocesano de Petrolina, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, do padre José Humberto Ferreira e de corais da região, como São Jorge, Homens do Terço Jardim Maravilha e Ministério de Música Nossa Senhora de Guadalupe.

Encerramento com missa solene

O encerramento da festa ocorre na sexta-feira (12), dia em que toda a América Latina comemora a padroeira.

A missa solene será celebrada às 19h30 pelo bispo emérito de Petrolina, Dom Francisco Canindé Palhano, e terá a participação do coral Perfume de Maria, reunindo fiéis da comunidade católica da Paróquia Sagrada Família.

Saiba como acessar o JC Premium