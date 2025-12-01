Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, em Petrolina, será com novenas, missas e quermesse
Programação ocorre de 9 a 12 de dezembro na Vila Eulália e reúne bispos, padres e corais em celebração à padroeira da América Latina
A festa em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe terá início na próxima terça-feira (9) e seguirá até sexta-feira (12), na Vila Eulália, em Petrolina. As atividades serão realizadas na Academia da Saúde, localizada na rua 22, a partir das 19h, e incluem novenas, missas, bênçãos e quermesse.
Programação do tríduo inicial
O tríduo inicial terá como tema "Com Nossa Senhora de Guadalupe, acolher Jesus, o Deus da Vida".
As celebrações contarão com a participação do bispo diocesano de Petrolina, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, do padre José Humberto Ferreira e de corais da região, como São Jorge, Homens do Terço Jardim Maravilha e Ministério de Música Nossa Senhora de Guadalupe.
Encerramento com missa solene
O encerramento da festa ocorre na sexta-feira (12), dia em que toda a América Latina comemora a padroeira.
A missa solene será celebrada às 19h30 pelo bispo emérito de Petrolina, Dom Francisco Canindé Palhano, e terá a participação do coral Perfume de Maria, reunindo fiéis da comunidade católica da Paróquia Sagrada Família.