Motorista é morto a tiros em via pública em Caruaru

O motorista, que trabalhava por aplicativo, havia saído de casa para comprar um pastel e assistir a um jogo de futebol com o pai quando foi atingido

Por TV Jornal Interior Publicado em 01/12/2025 às 16:26 | Atualizado em 01/12/2025 às 16:29
Williams da Silva Santos, 27 anos
Williams da Silva Santos, 27 anos - TV Jornal Interior

Williams da Silva Santos, de 27 anos, conhecido como Will, foi morto a tiros na noite deste sábado (29), na Rua São Salvador, em Caruaru, Agreste de Pernambuco.

O motorista, que trabalhava por aplicativo, havia saído de casa para comprar um pastel e assistir a um jogo de futebol com o pai quando foi atingido.

Como ocorreu o crime

Segundo moradores, por volta das 18h40 foram ouvidos quatro disparos, sendo três deles nas costas da vítima. Will morreu ainda no local.

“Eu corri de casa para olhar, não acreditava que era ele. Gente boa. Menino novo… acabou-se novo. Deixou uma filha”, relatou um vizinho, emocionado.

A Polícia Civil informou que está buscando imagens de câmeras de segurança da região para identificar o autor dos disparos. Testemunhas disseram que o suspeito fugiu logo após os tiros.

 

Homenagens dos vizinhos

Comovidos, vizinhos e moradores do bairro prestaram homenagens e destacaram o comportamento tranquilo de Will.

“Um bom menino, não ofendia ninguém. Trabalhador, motorista. Uma pessoa muito boa, deixou uma filhinha que era muito apegada a ele”, disse outro morador.

O pai da vítima também falou sobre a perda do filho.

“Chamava por ele e nada de reação. Foi metade de mim que se foi”, desabafou. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

