Feirão de imóveis de Caruaru mira R$ 90 milhões em negócios e facilidades para a casa própria

O evento reunirá nove construtoras e seis imobiliárias, com a oferta de 3,5 mil unidades habitacionais e facilidades existentes apenas no feirão

Clique aqui e escute a matéria

A Feira de Imóveis de Caruaru, no Agreste do Estado, será realizada na Estação Ferroviária a partir desta quinta-feira (6). Com início às 9h, a feira se estenderá até o próximo domingo, sempre até as 20h, buscando superar as metas de negócios da edição anterior. Romero Cavalcante, superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, destacou à TV Jornal Interior que o objetivo é bater um novo recorde em volume de negócios.



"Na primeira edição a gente fez mais de R$ 65 milhões de negócios e, agora, a gente quer ter um novo recorde em Caruaru", afirmou Cavalcante. A meta traçada pela organização é "trazer esse volume de negócio para em torno de 90 milhões", segundo ele.



Para alcançar o recorde, a feira conta com uma vasta oferta de unidades. "A gente tá com quase 3.500 unidades cadastradas aqui na feira", revelou o superintendente.



O evento reunirá nove construtoras e seis imobiliárias. Segundo Cavalcante, elas estarão "fazendo e trazendo o seu melhor lançamento, exclusivos que vão estar ofertados aqui na feira".



Funcionamento e documentação



A Feira de Móveis ocorrerá na Estação Ferroviária, no Centro da cidade. "Traga a documentação", adiantou Cavalcante, especificando que os interessados devem levar CPF, identidade, comprovante, residência e de renda. O superintendente ainda acrescentou que, caso o morador tenha alguém que vá compor renda, a documentação da pessoa também é necessária.



Os visitantes terão acesso a diversos serviços no local. Estarão disponíveis correspondentes bancários e funcionários da Caixa para realização de simulação, avaliação e solução de dúvidas.