Empresário Luverson Ferreira leva Caruaru para o Conselho de Lideranças Familiares

Encontro inaugural do Grupo será realizado na próxima terça no RioMar Trade Center 5. Iniciativa é da Cambridge Family Enterprise Group

Pernambuco recebe a partir da próxima terça-feira (4) uma iniciativa da Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) Regional Recife: o Conselho de Lideranças Familiares, formado por 12 membros da próxima geração de famílias empresárias. Entre eles está o empresário Luverson Ferreira, do Grupo LVF, representando o setor produtivo de Caruaru, um dos principais centros comerciais do interior do Nordeste.

O encontro inaugural será realizado no RioMar Trade Center Torre 5, das 9h às 12h, seguido de almoço especial no restaurante Ruizito, com apresentação especial do empresário Boris Berenstein, das 12h às 14h.

Luverson Ferreira, atuante nos setores varejistas, têxteis e imobiliários em Pernambuco, vê no Conselho um ambiente estratégico para a troca de experiências entre empresas familiares com perfis diversos e desafios em comum. “O Conselho vai reunir pessoas com propósitos semelhantes para refletir sobre temas como limites, respeito, comunicação e definição de papéis dentro das empresas, temas essenciais para garantir a longevidade dos negócios”, afirma Luverson.

O empresário destaca ainda o respaldo internacional da CFEG, que fortalece a iniciativa com sua expertise global e atuação regional. "No Brasil e no Nordeste, as famílias empresárias enfrentam o desafio de unir gerações, visões e interesses diferentes. Esse diálogo é fundamental para o sucesso das empresas. Essa realidade é global", complementa.

Aos 43 anos, Luverson é sócio-proprietário da LVF Empreendimentos, braço imobiliário do Grupo Avil. Ele foi presidente da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic), em 2019 e 2020, liderando a entidade em seu centenário e durante o início da pandemia, marcando uma renovação geracional na gestão empresarial local. Também ocupa a vice-presidência da Apesce, entidade que representa os shoppings pernambucanos.

Foco na sucessão



Ao longo de 2026, o Conselho promoverá encontros trimestrais para fomentar o desenvolvimento das lideranças familiares, apoiando seus membros a enfrentarem etapas de transição na gestão dos negócios. Com participação exclusivamente por convite, o grupo reúne membros entre 30 e 50 anos, ativos na gestão familiar, que assumem o compromisso de participar integralmente e manter a confidencialidade das discussões.

Elane Cabral, sócia regional da CFEG, reforça o perfil do grupo como um espaço seguro para preparação e troca de experiências, com um representante por família para garantir diversidade e engajamento qualificado. Antônio Jorge Araújo, sócio regional, ressalta a importância da presença de um representante de Caruaru no Conselho pela importância estratégica do Agreste para a economia de Pernambuco.

Impacto local



A iniciativa reforça a presença da Cambridge no Nordeste e seu compromisso em preparar uma nova geração de líderes com foco em governança e longevidade. O Conselho de Lideranças Familiares surge como ferramenta importante para fortalecer os negócios familiares da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social local.



Serviço:



Encontro Inaugural:

Local: RioMar Trade Center Torre 5

Data: 4 de novembro de 2025

Horário: 9h às 12h

Almoço Especial:

Local: Restaurante Ruizito

Horário: 12h às 14h