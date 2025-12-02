Hospital Dom Malan inaugura ambulatório moderno em Petrolina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inauguração do espaço modernizado atende mais de 3 mil pacientes por mês e oferece estrutura lúdica para crianças e melhores condições de trabalho

O Hospital Dom Malan (HDM) Ismep, em Petrolina, no Sertão pernambucano, abriu nesta segunda-feira (1º) o novo ambulatório da unidade, inaugurado oficialmente na última quinta-feira de novembro pela governadora Raquel Lyra.

O espaço moderno visa atender mais de 3 mil usuários por mês, oferecendo conforto, acessibilidade e condições adequadas de trabalho para as equipes de saúde.

Estrutura moderna e humanizada

O ambulatório conta com sala de espera, recepção e oito consultórios totalmente equipados com mesas, cadeiras, macas e armários. Todas as salas são climatizadas, garantindo conforto aos pacientes e aos profissionais.

A unidade ainda possui um "espaço lúdico para crianças, onde vão poder brincar e ter um atendimento de qualidade", destacou a coordenadora do ambulatório, Emanuella Pedroza.

Acessibilidade e conforto para os pacientes

O ambulatório também oferece três banheiros, masculino, feminino e adaptado para pessoas com deficiência, assegurando acessibilidade e adequação estrutural. O investimento total na obra foi de R$ 57.570,80.

A dona de casa Silmara Mota, de 43 anos, elogiou as novas instalações: "os consultórios estão lindos e eu gostei muito do novo espaço. E meu filho amou o lugar para as crianças, pinturas nas paredes e os brinquedos".

Carmem Santos, de 47 anos, auxiliar de serviços gerais, ressaltou a mudança: "a estrutura está muito diferente da antiga, está muito melhor".

