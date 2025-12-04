fechar
Jovem é agredida por dono de loja no Centro de Caruaru

Imagens flagraram lojista atacando ex-funcionária após desentendimento no dia em que ela iniciaria o aviso prévio. Ele foi detido e levado à delegacia

04/12/2025
Câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem é agredida dentro da loja na Rua João Condé, em Caruaru
Um caso de agressão física ocorrido no Centro de Caruaru nessa última terça-feira (02) ganhou grande repercussão.

A jovem, que trabalhava em uma loja na Rua João Condé, foi atacada pelo proprietário do estabelecimento. O episódio foi registrado por câmeras e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Relato

Segundo relato da vítima, ela havia sido demitida no dia anterior. Ao retornar para iniciar o cumprimento do aviso prévio, um desentendimento teria provocado a reação violenta do comerciante, que aparece nas imagens golpeando a ex-funcionária dentro da loja.

A Polícia Militar foi acionada e o homem acabou detido, sendo conduzido à delegacia. Durante a ocorrência, ele também teria agredido um dos policiais, de acordo com informações apuradas.

A mulher deve prestar depoimento na Delegacia da Mulher, que agora conduz as investigações. O caso segue em apuração.

