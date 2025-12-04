fechar
Cabeça de idosa é encontrada em zona rural do Agreste; rosário da vítima ainda estava no pescoço

Possível causa da morte foi disparo de arma de fogo; família suspeita que vítima possa ser idosa de Lajedo que está desaparecida

Por TV Jornal Interior Publicado em 04/12/2025 às 9:06
Restante do corpo da vítima ainda não foi encontrado
Restante do corpo da vítima ainda não foi encontrado - TV Jornal Interior

A cabeça de uma mulher idosa, ainda usando um rosário, foi encontrada dentro de uma bolsa plástica na zona rural de Lajedo, no Agreste pernambucano. O restante do corpo não foi localizado e polícia suspeita que se trate de Maria Lins de Almeida, de 88 anos, que está desaparecida.

Investigação em fase inicial

Em entrevista para a TV Jornal Interior, o delegado da Polícia Civil Cledinaldo Menezes afirmou "o que sabemos até agora é que há uma pessoa desaparecida, de idade compatível com essa parte do corpo que foi encontrada". Conhecidos de Maria reconheceram a vítima, mas somente o laudo do IML pode confirmar.

O delegado acrescentou que a polícia tenta localizar o restante do corpo e descobrir a autoria e motivação do crime brutal. 

Possível disparo de arma de fogo

Durante a perícia inicial, foram observados dois orifícios na cabeça da vítima. "Pode ser um orifício de entrada e outro de saída, mas ainda é muito prematuro [...] A possível causa da morte foi disparo de arma de fogo", explica Cledinaldo.

Cabeça dentro de saco plástico

A polícia foi acionada após uma pessoa que passava pela área avistar a cabeça "segmentada", segundo o delegado. "Estava bem visível, enrolada em um saco, e essa pessoa aí nos procurou", conta. 

A área foi isolada e periciada pelo Instituto de Criminalística, enquanto equipes continuam em diligências na zona rural e na cidade. O segmento encontrado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde exames devem confirmar a identidade.

Veja a reportagem da TV Jornal Interior

