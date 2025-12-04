Cabeça de idosa é encontrada em zona rural do Agreste; rosário da vítima ainda estava no pescoço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Possível causa da morte foi disparo de arma de fogo; família suspeita que vítima possa ser idosa de Lajedo que está desaparecida

Clique aqui e escute a matéria

A cabeça de uma mulher idosa, ainda usando um rosário, foi encontrada dentro de uma bolsa plástica na zona rural de Lajedo, no Agreste pernambucano. O restante do corpo não foi localizado e polícia suspeita que se trate de Maria Lins de Almeida, de 88 anos, que está desaparecida.

Investigação em fase inicial



Em entrevista para a TV Jornal Interior, o delegado da Polícia Civil Cledinaldo Menezes afirmou "o que sabemos até agora é que há uma pessoa desaparecida, de idade compatível com essa parte do corpo que foi encontrada". Conhecidos de Maria reconheceram a vítima, mas somente o laudo do IML pode confirmar.

O delegado acrescentou que a polícia tenta localizar o restante do corpo e descobrir a autoria e motivação do crime brutal.

Possível disparo de arma de fogo

Durante a perícia inicial, foram observados dois orifícios na cabeça da vítima. "Pode ser um orifício de entrada e outro de saída, mas ainda é muito prematuro [...] A possível causa da morte foi disparo de arma de fogo", explica Cledinaldo.

Cabeça dentro de saco plástico

A polícia foi acionada após uma pessoa que passava pela área avistar a cabeça "segmentada", segundo o delegado. "Estava bem visível, enrolada em um saco, e essa pessoa aí nos procurou", conta.

A área foi isolada e periciada pelo Instituto de Criminalística, enquanto equipes continuam em diligências na zona rural e na cidade. O segmento encontrado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde exames devem confirmar a identidade.

Veja a reportagem da TV Jornal Interior