Cabeça de idosa é encontrada em zona rural do Agreste; rosário da vítima ainda estava no pescoço
Possível causa da morte foi disparo de arma de fogo; família suspeita que vítima possa ser idosa de Lajedo que está desaparecida
A cabeça de uma mulher idosa, ainda usando um rosário, foi encontrada dentro de uma bolsa plástica na zona rural de Lajedo, no Agreste pernambucano. O restante do corpo não foi localizado e polícia suspeita que se trate de Maria Lins de Almeida, de 88 anos, que está desaparecida.
Investigação em fase inicial
Em entrevista para a TV Jornal Interior, o delegado da Polícia Civil Cledinaldo Menezes afirmou "o que sabemos até agora é que há uma pessoa desaparecida, de idade compatível com essa parte do corpo que foi encontrada". Conhecidos de Maria reconheceram a vítima, mas somente o laudo do IML pode confirmar.
O delegado acrescentou que a polícia tenta localizar o restante do corpo e descobrir a autoria e motivação do crime brutal.
Possível disparo de arma de fogo
Durante a perícia inicial, foram observados dois orifícios na cabeça da vítima. "Pode ser um orifício de entrada e outro de saída, mas ainda é muito prematuro [...] A possível causa da morte foi disparo de arma de fogo", explica Cledinaldo.
Cabeça dentro de saco plástico
A polícia foi acionada após uma pessoa que passava pela área avistar a cabeça "segmentada", segundo o delegado. "Estava bem visível, enrolada em um saco, e essa pessoa aí nos procurou", conta.
A área foi isolada e periciada pelo Instituto de Criminalística, enquanto equipes continuam em diligências na zona rural e na cidade. O segmento encontrado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde exames devem confirmar a identidade.
