Museu da Fábrica de Caroá reabre em Caruaru totalmente requalificado
Patrimônio histórico e cultural da cidade, museu retoma as atividades com novas salas, circuito interativo e audiodescrição
Clique aqui e escute a matéria
Após quatro anos desativado, o Museu da Fábrica de Caroá, em Caruaru, reabre ao público no próximo dia 13 de dezembro, mesmo dia em que se comemoram os 113 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.
Estrutura modernizada e interativa
O projeto de modernização trouxe novas divisórias em gesso, pintura renovada, circuito expográfico atualizado e recursos de interatividade, além de audiodescrição, reforçando a conexão entre memória e contemporaneidade.
Foram criados ambientes como sala para exposições temporárias/auditório, com capacidade para 36 pessoas, copa ampliada, reserva técnica e almoxarifado, garantindo melhor funcionamento e preservação do acervo.
Memória da Fábrica de Caroá
"O espaço recebeu elementos cenográficos inspirados na antiga Fábrica de Caroá, promovendo uma experiência educativa e imersiva para os visitantes", detalha George Pereira, professor e historiador à frente da Produção Inova – Conectando Histórias.
Fundada em 1935, a Fábrica de Caroá foi um dos maiores empreendimentos do município, impulsionando a economia local até os anos 1970. A fábrica possuía maquinário de última tecnologia importado da Europa e era especializada na desfibração do caroá, planta fibrosa típica da Caatinga utilizada na produção de cordas e cordões.
Apoio e equipe do projeto
O espaço está localizado no Espaço Cultural Tancredo Neves, na Praça Coronel José de Vasconcelos, 100, Centro de Caruaru. A requalificação do espaço foi realizada pela Produção Inova – Conectando Histórias, com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp