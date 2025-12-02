CUIDA PE zera fila de tomografias e ressonâncias em 31 municípios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SES-PE anuncia feito inédito: 31 municípios de duas regionais eliminam espera por exames de alta complexidade, ampliando acesso e agilidade no SUS

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) anunciou, nesta semana, um marco inédito nas regionais de saúde de Garanhuns (V Geres) e Serra Talhada (XI Geres).

Por meio do Programa CUIDA PE, os 31 municípios que compõem essas áreas zeraram as filas de espera para exames de Ressonância Magnética (RNM) e Tomografia Computadorizada (TC) — procedimentos essenciais para diagnóstico em alta complexidade.

A iniciativa integra a estratégia estadual de reduzir não apenas as filas de exames, mas também de consultas especializadas e cirurgias eletivas.

Mais de 300 mil exames em 2025

Segundo dados homologados de janeiro a setembro deste ano, o Estado realizou mais de 237 mil tomografias e 90 mil ressonâncias. A ampliação da oferta e a reorganização regional têm contribuído para acelerar diagnósticos e agilizar o início de tratamentos.

A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, destacou o impacto do resultado. “A gente fica alegre escutando o relato das pessoas pelos cantinhos por onde andamos”, afirmou.

Mutirões, mais oferta e revisão de protocolos

De acordo com a secretária-executiva de Regulação em Saúde, Bruna Dornelas, o avanço é resultado direto de uma estratégia integrada entre equipes regionais e estaduais.

“Essa combinação de ações permitiu acelerar o atendimento, garantir equidade no acesso e assegurar que a população das duas regiões tenha sua demanda represada inteiramente atendida”, explicou.

Entre as ações implementadas estão:

mutirões regionalizados;

ampliação de cotas de exames;

revisão de protocolos de regulação;

higienização das filas;

fortalecimento do transporte sanitário, com apoio das vans do CUIDA PE.

Descentralização para agilizar diagnósticos

Os exames de RNM e TC vêm sendo executados de forma regionalizada, com expansão planejada para todas as regiões do Estado.

A proposta é descentralizar o acesso, reduzir deslocamentos e garantir que os diagnósticos sejam realizados no tempo adequado, fator determinante para o início do tratamento e para a marcação de cirurgias.

A SES reforça que a eficiência na regulação decorre também da atuação da Central Estadual, responsável por organizar o fluxo desde o recebimento das solicitações até a marcação dos procedimentos.

Com a fila zerada em duas regiões estratégicas, o governo estadual avalia que o avanço consolida a política de ampliação dos serviços de média e alta complexidade e reforça o compromisso com a equidade no Sistema Único de Saúde.