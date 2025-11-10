Eletroneuromiografia: exame essencial para diagnóstico de doenças neuromusculares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Utilizada para investigar sintomas como dor, fraqueza e formigamento, a eletroneuromiografia ajuda a localizar e avaliar lesões em nervos e músculos

A eletroneuromiografia, conhecida pela sigla ENMG, é um exame fundamental para avaliar a função dos nervos periféricos e dos músculos. Ampliamente utilizada na neurologia clínica, ela é indicada para investigar sintomas como dor, formigamento, fraqueza e perda de sensibilidade.

O procedimento combina, tradicionalmente, o estudo de condução nervosa e a miografia de agulha.

Importância da ENMG no diagnóstico neurológico

De acordo com o neurologista Lucas Marenga, que atende na Intrador, no Recife, a ENMG é hoje uma das ferramentas mais completas da neurofisiologia clínica.

“A eletroneuromiografia nos ajuda a entender exatamente onde está a lesão, se ela é recente ou antiga e qual a gravidade do comprometimento neurológico. Isso faz toda a diferença para que o tratamento seja direcionado e realmente efetivo para o paciente”, explica o especialista.

Estudos publicados em periódicos como Clinical Neurophysiology destacam que a ENMG possui alta sensibilidade para identificar neuropatias periféricas, radiculopatias, miopatias, síndromes compressivas, doenças do neurônio motor e complicações do diabetes.

A técnica permite avaliar se há degeneração das fibras nervosas, se o processo é reversível e como está a resposta muscular — informações fundamentais para determinar a melhor conduta terapêutica.

Como é feito o exame

O exame é realizado com eletrodos de superfície e agulhas finas, que registram os sinais elétricos produzidos pelos músculos. Embora possa causar leve desconforto, o procedimento é considerado seguro e tem baixo risco de intercorrências.

“Muitos pacientes chegam com dúvidas sobre a origem dos sintomas. Quando realizamos a ENMG, conseguimos esclarecer o quadro e indicar o melhor caminho terapêutico, evitando procedimentos desnecessários”, reforça o neurologista.

Quando a eletroneuromiografia é indicada

A ENMG é indicada para investigar:

Neuropatias periféricas (como a causada pelo diabetes)

Síndromes compressivas (como a síndrome do túnel do carpo)

Doenças musculares e inflamatórias

Lesões do neurônio motor

Radiculopatias cervicais e lombares

Distúrbios de transmissão neuromuscular, como miastenia gravis

Acesso ao exame pelo SUS e rede privada

Segundo informações da rede pública de saúde, a eletroneuromiografia está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e pode ser realizada gratuitamente em unidades credenciadas, mediante solicitação médica e regulação.

Em clínicas particulares e convênios, o exame também é oferecido, com cobertura variável conforme a operadora e o contrato.