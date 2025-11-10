fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Eletroneuromiografia: exame essencial para diagnóstico de doenças neuromusculares

Utilizada para investigar sintomas como dor, fraqueza e formigamento, a eletroneuromiografia ajuda a localizar e avaliar lesões em nervos e músculos

Por JC Publicado em 10/11/2025 às 15:00
Mulher com dor no quadril
Mulher com dor no quadril - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

A eletroneuromiografia, conhecida pela sigla ENMG, é um exame fundamental para avaliar a função dos nervos periféricos e dos músculos. Ampliamente utilizada na neurologia clínica, ela é indicada para investigar sintomas como dor, formigamento, fraqueza e perda de sensibilidade.

O procedimento combina, tradicionalmente, o estudo de condução nervosa e a miografia de agulha.

Leia Também

Importância da ENMG no diagnóstico neurológico

De acordo com o neurologista Lucas Marenga, que atende na Intrador, no Recife, a ENMG é hoje uma das ferramentas mais completas da neurofisiologia clínica.

“A eletroneuromiografia nos ajuda a entender exatamente onde está a lesão, se ela é recente ou antiga e qual a gravidade do comprometimento neurológico. Isso faz toda a diferença para que o tratamento seja direcionado e realmente efetivo para o paciente”, explica o especialista.

Estudos publicados em periódicos como Clinical Neurophysiology destacam que a ENMG possui alta sensibilidade para identificar neuropatias periféricas, radiculopatias, miopatias, síndromes compressivas, doenças do neurônio motor e complicações do diabetes.

A técnica permite avaliar se há degeneração das fibras nervosas, se o processo é reversível e como está a resposta muscular — informações fundamentais para determinar a melhor conduta terapêutica.

Como é feito o exame

O exame é realizado com eletrodos de superfície e agulhas finas, que registram os sinais elétricos produzidos pelos músculos. Embora possa causar leve desconforto, o procedimento é considerado seguro e tem baixo risco de intercorrências.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Muitos pacientes chegam com dúvidas sobre a origem dos sintomas. Quando realizamos a ENMG, conseguimos esclarecer o quadro e indicar o melhor caminho terapêutico, evitando procedimentos desnecessários”, reforça o neurologista.

Quando a eletroneuromiografia é indicada

A ENMG é indicada para investigar:

  • Neuropatias periféricas (como a causada pelo diabetes)
  • Síndromes compressivas (como a síndrome do túnel do carpo)
  • Doenças musculares e inflamatórias
  • Lesões do neurônio motor
  • Radiculopatias cervicais e lombares
  • Distúrbios de transmissão neuromuscular, como miastenia gravis

Acesso ao exame pelo SUS e rede privada

Segundo informações da rede pública de saúde, a eletroneuromiografia está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e pode ser realizada gratuitamente em unidades credenciadas, mediante solicitação médica e regulação.

Em clínicas particulares e convênios, o exame também é oferecido, com cobertura variável conforme a operadora e o contrato.

Leia também

5 dicas incríveis para ter uma alimentação saudável sem gastar muito
alimentação saudável

5 dicas incríveis para ter uma alimentação saudável sem gastar muito
O presente da redação do Enem: o envelhecimento desperta debates e une vozes da saúde
LONGEVIDADE

O presente da redação do Enem: o envelhecimento desperta debates e une vozes da saúde

Compartilhe

Tags