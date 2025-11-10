Eletroneuromiografia: exame essencial para diagnóstico de doenças neuromusculares
Utilizada para investigar sintomas como dor, fraqueza e formigamento, a eletroneuromiografia ajuda a localizar e avaliar lesões em nervos e músculos
A eletroneuromiografia, conhecida pela sigla ENMG, é um exame fundamental para avaliar a função dos nervos periféricos e dos músculos. Ampliamente utilizada na neurologia clínica, ela é indicada para investigar sintomas como dor, formigamento, fraqueza e perda de sensibilidade.
O procedimento combina, tradicionalmente, o estudo de condução nervosa e a miografia de agulha.
Importância da ENMG no diagnóstico neurológico
De acordo com o neurologista Lucas Marenga, que atende na Intrador, no Recife, a ENMG é hoje uma das ferramentas mais completas da neurofisiologia clínica.
“A eletroneuromiografia nos ajuda a entender exatamente onde está a lesão, se ela é recente ou antiga e qual a gravidade do comprometimento neurológico. Isso faz toda a diferença para que o tratamento seja direcionado e realmente efetivo para o paciente”, explica o especialista.
Estudos publicados em periódicos como Clinical Neurophysiology destacam que a ENMG possui alta sensibilidade para identificar neuropatias periféricas, radiculopatias, miopatias, síndromes compressivas, doenças do neurônio motor e complicações do diabetes.
A técnica permite avaliar se há degeneração das fibras nervosas, se o processo é reversível e como está a resposta muscular — informações fundamentais para determinar a melhor conduta terapêutica.
Como é feito o exame
O exame é realizado com eletrodos de superfície e agulhas finas, que registram os sinais elétricos produzidos pelos músculos. Embora possa causar leve desconforto, o procedimento é considerado seguro e tem baixo risco de intercorrências.
“Muitos pacientes chegam com dúvidas sobre a origem dos sintomas. Quando realizamos a ENMG, conseguimos esclarecer o quadro e indicar o melhor caminho terapêutico, evitando procedimentos desnecessários”, reforça o neurologista.
Quando a eletroneuromiografia é indicada
A ENMG é indicada para investigar:
- Neuropatias periféricas (como a causada pelo diabetes)
- Síndromes compressivas (como a síndrome do túnel do carpo)
- Doenças musculares e inflamatórias
- Lesões do neurônio motor
- Radiculopatias cervicais e lombares
- Distúrbios de transmissão neuromuscular, como miastenia gravis
Acesso ao exame pelo SUS e rede privada
Segundo informações da rede pública de saúde, a eletroneuromiografia está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e pode ser realizada gratuitamente em unidades credenciadas, mediante solicitação médica e regulação.
Em clínicas particulares e convênios, o exame também é oferecido, com cobertura variável conforme a operadora e o contrato.