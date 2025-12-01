Obras de requalificação no Pólo Cultural da Serra Negra são iniciadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada neste domingo, o investimento é de mais de R$ 1,5 milhão e a área é de mais de 5 mil metros

Clique aqui e escute a matéria

Foi assinada neste domingo (30), a ordem de serviço para o início das obras de requalificação no Pólo Cultural da Serra Negra, em Bezerros, área de aproximadamente 5.800 metros.

A solenidade de assinatura aconteceu em frente à lojinha do Pólo Cultural e contou com a presença de autoridades, lideranças, empresários, empreendedores, artistas, fazedores de cultura, servidores e moradores da comunidade.

A prefeita da cidade, Lucielle Laurentino, destaca que está trabalhando para transformar o turismo e gerar oportunidades.

“Nossa Serra Negra ganha um novo capítulo na sua história e tudo isso torna Bezerros um lugar ainda mais especial para quem ama nosso clima ameno, altitude aconchegante, gastronomia, nossos eventos culturais e tudo que só nossa Serrinha é capaz de oferecer.”

Investimento

Com um investimento de mais de R$ 1,5 milhão serão feitas intervenções estruturais nas áreas de passeio e convivência, além de construção de novas áreas para atividades específicas.

Entre as intervenções estão:



Colocação de piso intertravado

Construção de banheiros masculino e feminino

Construção de dois estabelecimentos comerciais (bares)

Construção de um quiosque

Uma pista de cooper com 250 metros de extensão

Instalação de bancos, pergolados, canteiros e iluminação

Serão mais de 5.850 metros quadrados para garantir mais qualidade de acesso, locomoção, segurança, comodidade, conforto e bem-estar aos moradores, turistas e visitantes.

TJPE determina pagamento a proprietários do Edifício Holiday; R$ 4,7 milhões ainda precisam ser quitados

TJPE determina pagamento a proprietários do Edifício Holiday; R$ 4,7 milhões ainda precisam ser quitados Jantar Solidário de Natal leva refeições e esperança para as ruas do Recife pelo quinto ano seguido Leia Também

Sobre o espaço

O espaço fica a cerca de 10 km do centro da cidade e aproximadamente 115 km do Recife, com altitude de 957 metros acima do nível do mar. As temperaturas variam entre 15º a 25º graus, em média, na maior parte do ano.

O espaço é palco das mais diversas manifestações culturais como o tradicional São João na Serra Negra, Festival Pernambuco Meu País, Semana Paixão pela Serra, entre outros eventos que marcam o calendário festivo do município.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC