Obras de requalificação no Pólo Cultural da Serra Negra são iniciadas
A ordem de serviço para o início das obras foi assinada neste domingo, o investimento é de mais de R$ 1,5 milhão e a área é de mais de 5 mil metros
Clique aqui e escute a matéria
Foi assinada neste domingo (30), a ordem de serviço para o início das obras de requalificação no Pólo Cultural da Serra Negra, em Bezerros, área de aproximadamente 5.800 metros.
A solenidade de assinatura aconteceu em frente à lojinha do Pólo Cultural e contou com a presença de autoridades, lideranças, empresários, empreendedores, artistas, fazedores de cultura, servidores e moradores da comunidade.
A prefeita da cidade, Lucielle Laurentino, destaca que está trabalhando para transformar o turismo e gerar oportunidades.
“Nossa Serra Negra ganha um novo capítulo na sua história e tudo isso torna Bezerros um lugar ainda mais especial para quem ama nosso clima ameno, altitude aconchegante, gastronomia, nossos eventos culturais e tudo que só nossa Serrinha é capaz de oferecer.”
Investimento
Com um investimento de mais de R$ 1,5 milhão serão feitas intervenções estruturais nas áreas de passeio e convivência, além de construção de novas áreas para atividades específicas.
Entre as intervenções estão:
- Colocação de piso intertravado
- Construção de banheiros masculino e feminino
- Construção de dois estabelecimentos comerciais (bares)
- Construção de um quiosque
- Uma pista de cooper com 250 metros de extensão
- Instalação de bancos, pergolados, canteiros e iluminação
Serão mais de 5.850 metros quadrados para garantir mais qualidade de acesso, locomoção, segurança, comodidade, conforto e bem-estar aos moradores, turistas e visitantes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sobre o espaço
O espaço fica a cerca de 10 km do centro da cidade e aproximadamente 115 km do Recife, com altitude de 957 metros acima do nível do mar. As temperaturas variam entre 15º a 25º graus, em média, na maior parte do ano.
O espaço é palco das mais diversas manifestações culturais como o tradicional São João na Serra Negra, Festival Pernambuco Meu País, Semana Paixão pela Serra, entre outros eventos que marcam o calendário festivo do município.