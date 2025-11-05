Chances de rebaixamento do Sport: saiba as possibilidades de queda do clube rubro-negro
Lanterna do Brasileirão, equipe pernambucana soma apenas duas vitórias em 30 jogos e está virtualmente rebaixada para a Série B de 2026
Clique aqui e escute a matéria
A reta final do Campeonato Brasileiro da Série A reforça o cenário de rebaixamento praticamente certo do Sport.
Com apenas 17 pontos em 30 jogos, o Leão é o lanterna isolado da tabela, acumulando 17 derrotas, 11 empates e apenas duas vitórias.
O time tem o pior ataque, com 22 gols marcados, e uma das defesas mais vazadas, com 49 sofridos.
De acordo com levantamento de probabilidades feito pelo Departamento de matemática da UFMG, o clube pernambucano tem 99,97% de chances de cair para a Série B, a maior entre todas as equipes da competição.
A situação é ainda mais dramática porque o Juventude, vice-lanterna, tem 26 pontos e 96,5% de chances de rebaixamento, enquanto Fortaleza (79,7%) e Vitória (65,5%) aparecem logo atrás na zona da degola.
Restando oito rodadas para o fim, o Sport precisaria de uma sequência quase perfeita, além de uma combinação improvável de resultados para escapar do descenso.
O próximo compromisso será contra o Juventude, na quarta-feira (5), às 19h, na Ilha do Retiro, em confronto direto entre os dois últimos colocados.
Transmissão de Sport x Juventude em tempo real
Os torcedores poderão acompanhar a transmissão em tempo real do jogo através da Rádio Jornal, com narração do Escrete de Ouro, disponível no canal da emissora no YouTube e no aplicativo JC PE.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Sport (Técnico: César Lucena)
- Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik.
Juventude (Técnico: Thiago Carpini)
- Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas (Marcos Paulo) e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Peixoto; Nenê, Rafael Bilu e Gabriel Taliari.
Ficha técnica do confronto
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A – 32ª rodada
- Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife (PE)
- Data e horário: 05/11/2025, às 19h (de Brasília)
- Rádio: Rádio Jornal – Escrete de Ouro (YouTube e app JC PE)
Sport terá parte dos direitos econômicos de Riquelme, que está próximo do Botafogo