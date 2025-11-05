fechar
Sport |

Chances de rebaixamento do Sport: saiba as possibilidades de queda do clube rubro-negro

Lanterna do Brasileirão, equipe pernambucana soma apenas duas vitórias em 30 jogos e está virtualmente rebaixada para a Série B de 2026

Por Thiago Seabra Publicado em 05/11/2025 às 13:05
Derick Lacerda, atacante do Sport
Derick Lacerda, atacante do Sport - Paulo Paiva/Sport

Clique aqui e escute a matéria

A reta final do Campeonato Brasileiro da Série A reforça o cenário de rebaixamento praticamente certo do Sport.

Com apenas 17 pontos em 30 jogos, o Leão é o lanterna isolado da tabela, acumulando 17 derrotas, 11 empates e apenas duas vitórias.

O time tem o pior ataque, com 22 gols marcados, e uma das defesas mais vazadas, com 49 sofridos.

De acordo com levantamento de probabilidades feito pelo Departamento de matemática da UFMG, o clube pernambucano tem 99,97% de chances de cair para a Série B, a maior entre todas as equipes da competição.

A situação é ainda mais dramática porque o Juventude, vice-lanterna, tem 26 pontos e 96,5% de chances de rebaixamento, enquanto Fortaleza (79,7%) e Vitória (65,5%) aparecem logo atrás na zona da degola.

Restando oito rodadas para o fim, o Sport precisaria de uma sequência quase perfeita, além de uma combinação improvável de resultados para escapar do descenso.

O próximo compromisso será contra o Juventude, na quarta-feira (5), às 19h, na Ilha do Retiro, em confronto direto entre os dois últimos colocados.

Transmissão de Sport x Juventude em tempo real

Os torcedores poderão acompanhar a transmissão em tempo real do jogo através da Rádio Jornal, com narração do Escrete de Ouro, disponível no canal da emissora no YouTube e no aplicativo JC PE.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Prováveis escalações

Sport (Técnico: César Lucena)

  • Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik.

Juventude (Técnico: Thiago Carpini)

  • Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas (Marcos Paulo) e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Peixoto; Nenê, Rafael Bilu e Gabriel Taliari.

Ficha técnica do confronto

  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A – 32ª rodada
  • Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife (PE)
  • Data e horário: 05/11/2025, às 19h (de Brasília)
  • Rádio: Rádio Jornal – Escrete de Ouro (YouTube e app JC PE)

Sport terá parte dos direitos econômicos de Riquelme, que está próximo do Botafogo

Leia também

Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Juventude em tempo real
TRANSMISSÃO

Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Juventude em tempo real
Jorginho reafirma título do Flamengo em 87 e diz: "todo respeito ao Sport, mas sou Santa"
Entrevista

Jorginho reafirma título do Flamengo em 87 e diz: "todo respeito ao Sport, mas sou Santa"

Compartilhe

Tags