Chances de rebaixamento do Sport: saiba as possibilidades de queda do clube rubro-negro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lanterna do Brasileirão, equipe pernambucana soma apenas duas vitórias em 30 jogos e está virtualmente rebaixada para a Série B de 2026

Clique aqui e escute a matéria

A reta final do Campeonato Brasileiro da Série A reforça o cenário de rebaixamento praticamente certo do Sport.

Com apenas 17 pontos em 30 jogos, o Leão é o lanterna isolado da tabela, acumulando 17 derrotas, 11 empates e apenas duas vitórias.

O time tem o pior ataque, com 22 gols marcados, e uma das defesas mais vazadas, com 49 sofridos.

De acordo com levantamento de probabilidades feito pelo Departamento de matemática da UFMG, o clube pernambucano tem 99,97% de chances de cair para a Série B, a maior entre todas as equipes da competição.