fechar
Esportes | Notícia

Bortoleto é liberado após batida, mas danos no carro podem fazê-lo perder classificatório em SP

O carro do brasileiro ficou destruído. Mesmo que não esteja na atividade deste sábado, Bortoleto poderá disputar a corrida de domingo, às 14h

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/11/2025 às 14:57
Bortoleto é liberado após batida, mas danos no carro podem fazê-lo perder classificatório em SP
Bortoleto é liberado após batida, mas danos no carro podem fazê-lo perder classificatório em SP - Daniel Teixeira/Estadão

Clique aqui e escute a matéria

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi levado por precaução para o centro médico do Autódromo de Interlagos após sofrer um acidente assustador na última volta da corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

Trata-se de um procedimento padrão da categoria em caso de acidentes fortes. O Estadão apurou que o brasileiro está bem e está liberado clinicamente para continuar pilotando no fim de semana. Bortoleto passou pelo paddock caminhando normalmente.

Bortoleto estava na 11ª posição e lutava com Alex Albon, da Williams, pelo 10º lugar. No fim da reta principal, entrada do S do Senna, o brasileiro perdeu o controle do carro, que bateu no muro dos boxes e foi jogado para a área de escape. O carro chegou a decolar antes de se chocar com a barreira de pneus no lado oposto.

O carro ficou destruído e precisará passar por grandes reparos. Há dúvidas se o monoposto ficará pronto a tempo de Gabriel Bortoleto participar do treino classificatório, agendado para 15h deste sábado. Mesmo que não esteja na atividade, o brasileiro poderá levar o carro para a pista na corrida de domingo, às 14h.

Não foi apenas Bortoleto que se acidentou na corrida sprint. Na sexta volta, três carros perderam o controle no mesmo ponto da curva do sol (saída do S do Senna). Oscar Piastri, Nico Hülkenberg e Franco Colapinto bateram e provocaram safety car e bandeira vermelha.

A corrida

Em uma corrida sprint com acidentes e bandeira vermelha, o líder do campeonato mundial, Lando Norris, mostrou consistência e venceu a prova neste sábado no GP de São Paulo de Fórmula 1, somando mais oito pontos na classificação (365 a 356). O britânico vê a vantagem na liderança aumentar uma vez que Oscar Piastri abandonou após bater nas primeiras voltas.

As Mercedes fizeram uma boa prova no Autódromo de Interlagos e completaram o pódio da corrida de 24 voltas. Max Verstappen, que ainda sonha com o penta, ficou com a quarta posição. Gabriel Bortoleto fazia uma corrida elogiada, estava em 11º até que bateu forte na freada da reta principal.

Os pilotos voltam a se reunir às 15h (de Brasília) para a realização do treino classificatório que define o grid de largada para a corrida principal, agendada para domingo, às 14h

A largada foi limpa para os líderes, com as posições mantidas. Hamilton se destacou pulando da 11ª para a oitava posição. No fundo, Bearman e Lawson se estranharam na curva do lago. O britânico da Haas rodou e perdeu posições. Bortoleto não conseguiu sustentar o 14º lugar e foi ultrapassado por Colapinto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Na sexta volta, a zebra da curva do sol mostrou seus riscos com a pista molhada. Piastri perdeu o controle do carro ao passar com o pneu sobre a parte com água empoçada na zebra e bateu.

Logo em seguida, no mesmo ponto, bateram Hülkenberg e Colapinto. O australiano e o argentino tiveram de abandonar. Os acidentes provocaram primeiramente a entrada do safety car e, depois, foi determinada a interrupção da prova, com bandeira vermelha. A prova ficou parada por cerca de 25 minutos até que os carros acidentados fossem retirados e as barreiras de pneus restauradas.

A relargada foi feita em movimento. Norris sustentou a ponta, Russell atacou Antonelli, mas o italiano ficou em segundo. Alonso e Verstappen chamaram a atenção ao brigarem pela quarta colocação com intensidade. O holandês prevaleceu e deixou o espanhol lutando com as Ferraris mais atrás. A briga entre Alonso, Leclerc e Hamilton durou 15 voltas até que o monegasco conseguisse ultrapassar o piloto da Aston Martin.

Na parte final, os pneus médios de Antonelli o tornaram mais competitivo que os macios de Norris. O jovem italiano se aproximou e fez pressão sobre o britânico. Mas já era tarde para uma reação, e a vitória ficou com Norris.

A última volta ficou marcada por um acidente impressionante de Bortoleto. O brasileiro errou na freada no fim da reta principal e entrada do S do Senna e bateu forte. O carro chegou a decolar antes de colidir lateralmente com a barreira de pneus. Ele passa bem apesar do susto.

Leia também

F1 corrida sprint ao vivo hoje (8): horário e onde assistir o GP de São Paulo
F1

F1 corrida sprint ao vivo hoje (8): horário e onde assistir o GP de São Paulo
F1: resultado da corrida sprint hoje (8); Norris vence e Bortoleto bate feio
F1

F1: resultado da corrida sprint hoje (8); Norris vence e Bortoleto bate feio

Compartilhe

Tags