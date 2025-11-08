Bortoleto é liberado após batida, mas danos no carro podem fazê-lo perder classificatório em SP
O carro do brasileiro ficou destruído. Mesmo que não esteja na atividade deste sábado, Bortoleto poderá disputar a corrida de domingo, às 14h
O brasileiro Gabriel Bortoleto foi levado por precaução para o centro médico do Autódromo de Interlagos após sofrer um acidente assustador na última volta da corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.
Trata-se de um procedimento padrão da categoria em caso de acidentes fortes. O Estadão apurou que o brasileiro está bem e está liberado clinicamente para continuar pilotando no fim de semana. Bortoleto passou pelo paddock caminhando normalmente.
Bortoleto estava na 11ª posição e lutava com Alex Albon, da Williams, pelo 10º lugar. No fim da reta principal, entrada do S do Senna, o brasileiro perdeu o controle do carro, que bateu no muro dos boxes e foi jogado para a área de escape. O carro chegou a decolar antes de se chocar com a barreira de pneus no lado oposto.
O carro ficou destruído e precisará passar por grandes reparos. Há dúvidas se o monoposto ficará pronto a tempo de Gabriel Bortoleto participar do treino classificatório, agendado para 15h deste sábado. Mesmo que não esteja na atividade, o brasileiro poderá levar o carro para a pista na corrida de domingo, às 14h.
Não foi apenas Bortoleto que se acidentou na corrida sprint. Na sexta volta, três carros perderam o controle no mesmo ponto da curva do sol (saída do S do Senna). Oscar Piastri, Nico Hülkenberg e Franco Colapinto bateram e provocaram safety car e bandeira vermelha.
A corrida
Em uma corrida sprint com acidentes e bandeira vermelha, o líder do campeonato mundial, Lando Norris, mostrou consistência e venceu a prova neste sábado no GP de São Paulo de Fórmula 1, somando mais oito pontos na classificação (365 a 356). O britânico vê a vantagem na liderança aumentar uma vez que Oscar Piastri abandonou após bater nas primeiras voltas.
As Mercedes fizeram uma boa prova no Autódromo de Interlagos e completaram o pódio da corrida de 24 voltas. Max Verstappen, que ainda sonha com o penta, ficou com a quarta posição. Gabriel Bortoleto fazia uma corrida elogiada, estava em 11º até que bateu forte na freada da reta principal.
Os pilotos voltam a se reunir às 15h (de Brasília) para a realização do treino classificatório que define o grid de largada para a corrida principal, agendada para domingo, às 14h
A largada foi limpa para os líderes, com as posições mantidas. Hamilton se destacou pulando da 11ª para a oitava posição. No fundo, Bearman e Lawson se estranharam na curva do lago. O britânico da Haas rodou e perdeu posições. Bortoleto não conseguiu sustentar o 14º lugar e foi ultrapassado por Colapinto.
Na sexta volta, a zebra da curva do sol mostrou seus riscos com a pista molhada. Piastri perdeu o controle do carro ao passar com o pneu sobre a parte com água empoçada na zebra e bateu.
Logo em seguida, no mesmo ponto, bateram Hülkenberg e Colapinto. O australiano e o argentino tiveram de abandonar. Os acidentes provocaram primeiramente a entrada do safety car e, depois, foi determinada a interrupção da prova, com bandeira vermelha. A prova ficou parada por cerca de 25 minutos até que os carros acidentados fossem retirados e as barreiras de pneus restauradas.
A relargada foi feita em movimento. Norris sustentou a ponta, Russell atacou Antonelli, mas o italiano ficou em segundo. Alonso e Verstappen chamaram a atenção ao brigarem pela quarta colocação com intensidade. O holandês prevaleceu e deixou o espanhol lutando com as Ferraris mais atrás. A briga entre Alonso, Leclerc e Hamilton durou 15 voltas até que o monegasco conseguisse ultrapassar o piloto da Aston Martin.
Na parte final, os pneus médios de Antonelli o tornaram mais competitivo que os macios de Norris. O jovem italiano se aproximou e fez pressão sobre o britânico. Mas já era tarde para uma reação, e a vitória ficou com Norris.
A última volta ficou marcada por um acidente impressionante de Bortoleto. O brasileiro errou na freada no fim da reta principal e entrada do S do Senna e bateu forte. O carro chegou a decolar antes de colidir lateralmente com a barreira de pneus. Ele passa bem apesar do susto.