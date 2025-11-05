Pernambuco participa de reunião da Câmara Temática de Esporte do Consórcio Nordeste em Maceió
A secretária de Esportes, Ivete Lacerda, cumpre agenda em Alagoas para acompanhar a primeira edição da Copa Rainha Marta de futebol feminino
Os secretários de esportes dos nove estados nordestinos se reuniram, nesta quarta-feira (5), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, para o encontro da Câmara Temática de Esportes do Consórcio Nordeste. A reunião ocorreu durante a movimentação promovida pela estreia da Copa Rainha Marta, competição regional de futebol feminino, realizada de 4 a 8 de novembro.
Em termos de futebol feminino, além da aguardada Copa do Mundo da Fifa, que acontece em 2027, no Brasil, a consolidação e o legado da Rainha Marta foram os temas principais da conversa. O momento foi voltado ao intercambio de experiências e fortalecimento das relações entre os estados nordestinos.
"Essa é uma oportunidade importante para nos reunirmos com nossos vizinhos e entendermos a situação do esporte a nível regional e nacional. Conseguimos discutir vários pontos pertinentes e usar vivências parecidas para inspirar políticas públicas mais assertivas para a realidade de cada estado", afirmou a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda.
A sessão foi tocada pelo Superintendente de Desportos da Bahia, Vicente Neto, atual coordenador de Esportes do Consórcio Nordeste. Além dos titulares estaduais, o Governo Federal também enviou representação. Michael Jackson, diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino do Ministério dos Esportes, ouviu as demandas da reunião e segue em Alagoas para acompanhar a Copa Rainha Marta.
A pauta do encontro versou sobre a Lei Geral de Esportes, o repasse de recursos federais, a possibilidade de apresentação de projetos regionais em conjunto e o resumo das ações e projetos que vêm acontecendo nas realidades locais. "As trocas envolvendo boas práticas e desafios na gestão pública aconteceram no sentido de fortalecer e unir o Nordeste como o nosso esporte merece", concluiu Ivete.