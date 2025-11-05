fechar
Esportes | Notícia

Pernambuco participa de reunião da Câmara Temática de Esporte do Consórcio Nordeste em Maceió

A secretária de Esportes, Ivete Lacerda, cumpre agenda em Alagoas para acompanhar a primeira edição da Copa Rainha Marta de futebol feminino

Por JC Publicado em 05/11/2025 às 21:23
Pernambuco participa de reunião da Câmara Temática de Esporte do Consórcio Nordeste em Maceió
Pernambuco participa de reunião da Câmara Temática de Esporte do Consórcio Nordeste em Maceió - divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Os secretários de esportes dos nove estados nordestinos se reuniram, nesta quarta-feira (5), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, para o encontro da Câmara Temática de Esportes do Consórcio Nordeste. A reunião ocorreu durante a movimentação promovida pela estreia da Copa Rainha Marta, competição regional de futebol feminino, realizada de 4 a 8 de novembro.

Em termos de futebol feminino, além da aguardada Copa do Mundo da Fifa, que acontece em 2027, no Brasil, a consolidação e o legado da Rainha Marta foram os temas principais da conversa. O momento foi voltado ao intercambio de experiências e fortalecimento das relações entre os estados nordestinos. 

"Essa é uma oportunidade importante para nos reunirmos com nossos vizinhos e entendermos a situação do esporte a nível regional e nacional. Conseguimos discutir vários pontos pertinentes e usar vivências parecidas para inspirar políticas públicas mais assertivas para a realidade de cada estado", afirmou a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda.

A sessão foi tocada pelo Superintendente de Desportos da Bahia, Vicente Neto, atual coordenador de Esportes do Consórcio Nordeste. Além dos titulares estaduais, o Governo Federal também enviou representação. Michael Jackson, diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino do Ministério dos Esportes, ouviu as demandas da reunião e segue em Alagoas para acompanhar a Copa Rainha Marta.

A pauta do encontro versou sobre a Lei Geral de Esportes, o repasse de recursos federais, a possibilidade de apresentação de projetos regionais em conjunto e o resumo das ações e projetos que vêm acontecendo nas realidades locais. "As trocas envolvendo boas práticas e desafios na gestão pública aconteceram no sentido de fortalecer e unir o Nordeste como o nosso esporte merece", concluiu Ivete.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Seleção Pernambucana vai à Alagoas para disputar a Copa Rainha Marta
FUTEBOL FEMININO

Seleção Pernambucana vai à Alagoas para disputar a Copa Rainha Marta
Governo de Pernambuco participa de formação da FIFA para cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027
FUTEBOL FEMININO

Governo de Pernambuco participa de formação da FIFA para cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027

Compartilhe

Tags