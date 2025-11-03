fechar
Seleção Pernambucana vai à Alagoas para disputar a Copa Rainha Marta

Primeira edição regional do torneio reúne equipes dos nove estados do Nordeste; atletas receberam kits completos do Governo de PE antes do embarque.

Por Túlio Feitosa Publicado em 03/11/2025 às 21:23
A Seleção Pernambucana seguiu rumo a Alagoas para disputar a Copa Rainha Marta de futebol feminino
A Seleção Pernambucana seguiu rumo a Alagoas para disputar a Copa Rainha Marta de futebol feminino

A Seleção Pernambucana de futebol feminino embarcou na tarde desta segunda-feira (3) rumo a Maceió (AL) para disputar a primeira edição regional da Copa Rainha Marta. A competição, que reunirá equipes dos nove estados do Nordeste, acontece entre os dias 4 e 7 de novembro.

O grupo viajou com um time que, segundo a técnica Gleice Falcão, "mescla garotas experientes e promessas da atualidade". A treinadora destacou que as atletas "estão conscientes da responsabilidade de vestir essa camisa".

Orgulho e oportunidade

Antes da viagem, a Secretaria de Esportes do Estado entregou às jogadoras um kit completo, incluindo chuteiras, meiões, caneleiras, bolsas e dois padrões de uniformes criados exclusivamente para a Copa.

Para muitas das atletas, a convocação é um marco. "Para mim é uma sensação única. É a minha primeira vez viajando para jogar futebol e representar o meu estado é algo gratificante", pontuou a jogadora Bianca da Conceição.

O sentimento de orgulho foi compartilhado por familiares que acompanharam a concentração no Parque Santos Dumont.

"Essa oportunidade que o futebol feminino está tendo é maravilhosa para dar uma chance, principalmente para as meninas que vêm de comunidade, que enfrentam preconceito", destacou Sandro Luis, pai da atleta Elissandra, de 14 anos.

A delegação pernambucana é diversa e inclui jogadoras de várias regiões do estado, como Eliane das Dores, da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, em Salgueiro, que foi uma das campeãs da Copa Estadual Quilombola de 2024.

