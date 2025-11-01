fechar
Nos pênaltis, Vitória bate América, conquista título e garante vaga na Série A1 do Pernambucano

O Mequinha acabou a competição com a melhor defesa, o melhor ataque e sem sentir o sabor da derrota, mas não conquistou o acesso à Série A1

Por Davi Saboya Publicado em 01/11/2025 às 20:18 | Atualizado em 01/11/2025 às 20:30
Elenco e comissão técnica do Vitória em comemoração do título da Série A1 do Pernambucano
Elenco e comissão técnica do Vitória em comemoração do título da Série A1 do Pernambucano - Rafael Vieira/FPF

O Vitória conquistou a Série A2 do Campeonato Pernambucano, neste sábado (1º), após vencer o América na disputa de pênaltis. No tempo normal, a partida acabou emparada por 1x1.

No decorrer da partida, os gols foram marcados por Hítalo para o time campeão e por Gregório para o América.

Na decisão das penalidades, o Vitória converteu quatro cobranças, enquanto o América errou duas, selando o resultado final.

Este título representa a terceira vez que o clube de Vitória de Santo Antão levanta a taça da Série A2.

Apesar da derrota na final, o América encerrou a competição com um desempenho notável, ostentando a melhor defesa, o melhor ataque e o artilheiro do campeonato, Renato Henrique, além de manter a invencibilidade ao longo da Série A2.

Contudo, o vice-campeonato impede o clube de assegurar a vaga na Primeira Divisão de 2026.

