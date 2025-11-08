fechar
Formula 1 | Notícia

F1: resultado da corrida sprint hoje (8); Norris vence e Bortoleto bate feio

Oscar Piastri bateu durante a prova e provocou uma bandeira vermelha em Interlagos; Sprint foi disputada após chuva no circuito de São Paulo

Por Thiago Wagner Publicado em 08/11/2025 às 11:11 | Atualizado em 08/11/2025 às 12:15
Imagem de Max Verstappen, piloto da Red Bull
Imagem de Max Verstappen, piloto da Red Bull - Reprodução/F1 TV

A Fórmula 1 voltou a acelerar neste sábado (8) com a Corrida Sprint do GP de São Paulo 2025, em Interlagos. A prova começou pontualmente às 11h (horário de Brasília) e entregou o que prometeu: muitas emoções, principalmente após a chuva que caiu em São Paulo antes da prova. Mesmo com o começo atribulado, Lando Norris, da McLaren, venceu de ponta a ponta. Kimi Antonelli e George Russel, ambos da Mercedes, chegaram em segundo e terceiro respectivamente. Max Verstappen foi quarto.

Apesar da chuva, os pilotos começaram a prova usando o pneu de pista seca (macio ou médio). Com 7 voltas, Oscar Piastri rodou e bateu. Ele estava em terceiro no momento. Após a batida dele, Nico Hulkenberg também bateu. E logo em seguida foi a vez de Franco Colapinto também bater. Todos no mesmo local, mas sem relação um com o outro.

A corrida foi interrompida com bandeira vermelha, com retorno às 11h35. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) largou em 14º lugar e terminou em 18º, sem pontuar. No final ele rodou sozinho na reta. O brasileiro bateu forte no S do Senna e destruiu muito o carro. Ele está bem.

Leia Também

Após a relargada, Norris controlou a corrida sprint sem grandes sustos. Somente no final que Antonelli chegou em situação de abrir o DRS, mas sem oferecer grande perigo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com o resultado, Norris abre uma vantagem de nove pontos para Piastri e lidera com mais folga no Mundial de Pilotos.

Resultado - Sprint - GP de São Paulo

  1. Lando Norris – McLaren
  2. Kimi Antonelli – Mercedes
  3. George Russell – Mercedes
  4. Max Verstappen – Red Bull Racing
  5. Charles Leclerc – Ferrari
  6. Fernando Alonso – Aston Martin
  7. Lewis Hamilton – Ferrari
  8. Pierre Gasly – Alpine
  9. Lance Stroll – Aston Martin
  10. Isack Hadjar – Racing Bulls
  11. Esteban Ocon – Haas F1 Team
  12. Oliver Bearman – Haas F1 Team
  13. Liam Lawson – Racing Bulls
  14. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing
  15. Carlos Sainz – Williams
  16. Nico Hülkenberg – Kick Sauber
  17. Alexander Albon – Williams
  18. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber
  19. Oscar Piastri – McLaren
  20. Franco Colapinto – Alpine

Leia também

F1 corrida sprint ao vivo hoje (8): horário e onde assistir o GP de São Paulo
F1

F1 corrida sprint ao vivo hoje (8): horário e onde assistir o GP de São Paulo
F1 classificação atualizada: pontuação após sprint do GP do Brasil
F1

F1 classificação atualizada: pontuação após sprint do GP do Brasil

Compartilhe

Tags