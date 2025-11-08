F1: resultado da corrida sprint hoje (8); Norris vence e Bortoleto bate feio
Oscar Piastri bateu durante a prova e provocou uma bandeira vermelha em Interlagos; Sprint foi disputada após chuva no circuito de São Paulo
A Fórmula 1 voltou a acelerar neste sábado (8) com a Corrida Sprint do GP de São Paulo 2025, em Interlagos. A prova começou pontualmente às 11h (horário de Brasília) e entregou o que prometeu: muitas emoções, principalmente após a chuva que caiu em São Paulo antes da prova. Mesmo com o começo atribulado, Lando Norris, da McLaren, venceu de ponta a ponta. Kimi Antonelli e George Russel, ambos da Mercedes, chegaram em segundo e terceiro respectivamente. Max Verstappen foi quarto.
Apesar da chuva, os pilotos começaram a prova usando o pneu de pista seca (macio ou médio). Com 7 voltas, Oscar Piastri rodou e bateu. Ele estava em terceiro no momento. Após a batida dele, Nico Hulkenberg também bateu. E logo em seguida foi a vez de Franco Colapinto também bater. Todos no mesmo local, mas sem relação um com o outro.
A corrida foi interrompida com bandeira vermelha, com retorno às 11h35. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) largou em 14º lugar e terminou em 18º, sem pontuar. No final ele rodou sozinho na reta. O brasileiro bateu forte no S do Senna e destruiu muito o carro. Ele está bem.
Após a relargada, Norris controlou a corrida sprint sem grandes sustos. Somente no final que Antonelli chegou em situação de abrir o DRS, mas sem oferecer grande perigo.
Com o resultado, Norris abre uma vantagem de nove pontos para Piastri e lidera com mais folga no Mundial de Pilotos.
Resultado - Sprint - GP de São Paulo
- Lando Norris – McLaren
- Kimi Antonelli – Mercedes
- George Russell – Mercedes
- Max Verstappen – Red Bull Racing
- Charles Leclerc – Ferrari
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Lewis Hamilton – Ferrari
- Pierre Gasly – Alpine
- Lance Stroll – Aston Martin
- Isack Hadjar – Racing Bulls
- Esteban Ocon – Haas F1 Team
- Oliver Bearman – Haas F1 Team
- Liam Lawson – Racing Bulls
- Yuki Tsunoda – Red Bull Racing
- Carlos Sainz – Williams
- Nico Hülkenberg – Kick Sauber
- Alexander Albon – Williams
- Gabriel Bortoleto – Kick Sauber
- Oscar Piastri – McLaren
- Franco Colapinto – Alpine