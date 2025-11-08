fechar
Formula 1 | Notícia

F1 classificação atualizada: pontuação após sprint do GP do Brasil

Com apenas quatro etapas restantes — São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi —, o campeonato chega ao Brasil completamente em aberto

Por Thiago Wagner Publicado em 08/11/2025 às 11:32 | Atualizado em 08/11/2025 às 12:11
Imagem da Racing Bulls em corrida
Imagem da Racing Bulls em corrida - Reprodução/F1 TV

O GP de São Paulo 2025 é uma das etapas finais de uma das temporadas mais equilibradas da Fórmula 1. Neste sábado (8), tivemos a corrida sprint em Interlagos com vitória de Lando Norris, da McLaren. Ele venceu de ponta a ponta. A vitória veio num momento importante já que o companheiro de equipe e vice-líder do campeonato, Oscar Piastri, bateu forte no começo da prova.

Assim, Lando abriu vantagem na briga pelo título Mundial. Max Verstappen, que está na briga também, chegou em quarto na sprint.

A sprint ainda foi boa para as Mercedes, que chegaram em segundo e terceiro, com Antonelli e Russel.

Neste sábado ainda teremos a classificação para a corrida deste domingo. A classificação será às 15h, com a corrida às 14h, no horário de Brasília.

Classificação atualizada – Mundial de Pilotos F1 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 365 pts
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 326 pts
  4. George Russell (Mercedes) – 265 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 214 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 pts
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 104 pts
  8. Alexander Albon (Williams) – 73 pts
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 pts
  10. Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 pts
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pts
  12. Carlos Sainz (Williams) – 38 pts
  13. Oliver Bearman (Haas) – 32 pts
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 pts
  16. Esteban Ocon (Haas) – 30 pts
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 pts
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 21 pts
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 pts
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
