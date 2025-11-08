F1 classificação atualizada: pontuação após sprint do GP do Brasil
Com apenas quatro etapas restantes — São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi —, o campeonato chega ao Brasil completamente em aberto
O GP de São Paulo 2025 é uma das etapas finais de uma das temporadas mais equilibradas da Fórmula 1. Neste sábado (8), tivemos a corrida sprint em Interlagos com vitória de Lando Norris, da McLaren. Ele venceu de ponta a ponta. A vitória veio num momento importante já que o companheiro de equipe e vice-líder do campeonato, Oscar Piastri, bateu forte no começo da prova.
Assim, Lando abriu vantagem na briga pelo título Mundial. Max Verstappen, que está na briga também, chegou em quarto na sprint.
A sprint ainda foi boa para as Mercedes, que chegaram em segundo e terceiro, com Antonelli e Russel.
Neste sábado ainda teremos a classificação para a corrida deste domingo. A classificação será às 15h, com a corrida às 14h, no horário de Brasília.
Classificação atualizada – Mundial de Pilotos F1 2025
- Lando Norris (McLaren) – 365 pts
- Oscar Piastri (McLaren) – 356 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 326 pts
- George Russell (Mercedes) – 265 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 214 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 104 pts
- Alexander Albon (Williams) – 73 pts
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pts
- Carlos Sainz (Williams) – 38 pts
- Oliver Bearman (Haas) – 32 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 pts
- Esteban Ocon (Haas) – 30 pts
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 21 pts
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 pts
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
