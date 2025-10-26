João Fonseca conquista o ATP 500 da Basileia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O tenista brasileiro, de 19 anos, conquistou o torneio suíço ao derrotar o espanhol Alejandro Fokina por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4

Clique aqui e escute a matéria

João Fonseca segue dando mostras do fenômeno que é. Neste domingo, o brasileiro de 19 anos conquistou o título mais importante da sua breve carreira no tênis. Fonseca venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

Esse é apenas o segundo título da elite conquistado por Fonseca. O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano. Com os 500 pontos conquistados com o título nas quadras rápidas da Suíça, Fonseca dará um salto no ranking da ATP, que será atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro, que começou a semana em 46º, será o 28º da lista.

Leia Também Jogador e técnico da NBA são presos pelo FBI em investigação por esquema ilegal de apostas

Dessa forma, ele tem boas chances de chegar no Australian Open, primeiro Grand Slam de 2026, em janeiro, como um dos cabeças de chave.

Rival de Fonseca na decisão, Davidovich Fokina aumenta seu calvário em decisões. Agora são cinco finais na carreira sem nenhum título. O espanhol teve match points em duas finais neste ano, nos ATP’s de Delray Beach e Washington.

Fonseca começou a partida "voando". O brasileiro quebrou o espanhol logo no primeiro game de saque do rival e confirmou o seu na sequência, salvando break points, para abrir 3 a 0. Davidovich Fokina, porém, reagiu e quebrou o brasileiro no game seguinte de serviço.

O brasileiro voltou a se impor na partida e quebrou novamente o espanhol, caminhando para fechar o primeiro set em 6/3.

Logo no primeiro game do segundo set, Fonseca quebrou o saque do espanhol. O brasileiro manteve a agressividade e consistência, quase quebrando Fokina novamente, até o final da parcial para fechar a partida e ganhar o título.