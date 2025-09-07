Carlos Alcaraz x Jannik Sinner ao vivo na final do US Open: horário e onde assistir
Decisão do US Open 2025 acontece neste domingo (7), às 15h (horário de Brasília), entre italiano Jannik Sinner e espanhol Carlos Alcaraz
A grande final do US Open 2025 está definida: o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo e campeão do torneio em 2024, enfrenta o espanhol Carlos Alcaraz, vencedor do US Open em 2022 e número 2 do mundo. A partida será disputada neste domingo (7), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Arthur Ashe, em Nova York.
O duelo marca mais um capítulo da maior rivalidade do tênis atual. No retrospecto geral, Carlos Alcaraz lidera com 9 vitórias contra 5 de Sinner. Em 2025, os dois já decidiram títulos importantes:
- Roland Garros – Alcaraz venceu em 5 sets.
- Wimbledon – Sinner levou a melhor e conquistou o título.
- Masters 1000 de Roma e Cincinnati – Alcaraz saiu vencedor.
Sinner busca o bicampeonato em Nova York e o terceiro título de Grand Slam da temporada, após triunfar no Australian Open e em Wimbledon.
Alcaraz tenta repetir a conquista de 2022 e encerrar o ano com mais uma vitória sobre o rival em uma final de Major.
Além disso, quem vencer irá garantir o posto de número um do mundo na próxima atualização do ranking.
Onde assistir Jannik Sinner x Carlos Alcaraz ao vivo
O jogo da final do US Open 2025 terá transmissão ao vivo no Brasil nos seguintes canais e plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- SporTV (TV por assinatura)
- Disney+ (streaming)