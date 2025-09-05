US Open 2025: confira onde comprar ingressos e os valores
O US Open 2025, de 25 de agosto a 07 setembro em Nova York, reúne os melhores tenistas. Brasileiros devem se planejar para garantir ingressos.
O US Open 2025 acontecerá de 25 de agosto a 7 de setembro em Nova York, reunindo os melhores tenistas do mundo no maior torneio de tênis dos Estados Unidos.
Para brasileiros que sonham em assistir às partidas ao vivo, é essencial planejar com antecedência e conhecer as melhores estratégias para garantir ingressos.
Como garantir ingressos para o US Open 2025
A maneira mais confiável de comprar ingressos é pelo site oficial do US Open. Fique atento às datas de venda, pois as entradas esgotam rapidamente. É possível escolher entre ingressos para jogos específicos ou pacotes que incluem várias partidas.
Se os ingressos se esgotarem, plataformas autorizadas de revenda, como a Ticketmaster, podem ser uma alternativa.
Valores dos ingressos
Os preços dos ingressos variam significativamente conforme a fase do torneio e a localização dos assentos. Para brasileiros, os valores ficam entre R$ 306 e R$ 6.000, considerando a cotação atual do dólar.
As sessões matutinas, que começam às 11h, geralmente são mais baratas que as noturnas (início às 19h). Durante a primeira semana, é possível encontrar ingressos de entrada geral por valores mais acessíveis.
O Arthur Ashe Stadium é onde acontecem as principais partidas e os jogos mais disputados.