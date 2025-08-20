US Open 2025: Tudo Sobre Ingressos, Preços e Como Adquirir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Último Grand Slam da temporada começa em 24 de agosto, em Nova York, e promete inovações, estrelas em quadra e brasileiros em ação.

O US Open 2025 está chegando! De 25 de agosto a 7 de setembro, os olhares do mundo do tênis se voltam para Nova York, onde os melhores jogadores se enfrentarão no Grand Slam mais emocionante dos Estados Unidos.

Para os fãs brasileiros que sonham em sentir a energia da Arthur Ashe Stadium e ver de perto as partidas, o planejamento é a chave.

Veja a seguir onde comprar os ingressos e os valores para o US Open 2025:

Onde comprar ingressos para o US Open 2025?

A Ticketmaster é o canal oficial de vendas de ingressos para o US Open de tênis.

Os ingressos começaram a ser vendidos em junho, cerca de três meses antes do início do torneio.

É fundamental comprar com antecedência, pois as entradas mais atrativas esgotam rapidamente, especialmente para as finais e semifinais.

Valores dos ingressos

Os preços dos ingressos variam significativamente conforme a fase do torneio e a localização dos assentos. Para brasileiros, os valores ficam entre R$ 306 e R$ 6.000, considerando a cotação atual do dólar.

As sessões matutinas, que começam às 11h, geralmente são mais baratas que as noturnas (início às 19h). Durante a primeira semana, é possível encontrar ingressos de entrada geral por valores mais acessíveis.

US Open 2025: resumo