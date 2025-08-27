Chaveamento US Open: Se João Fonseca vencer hoje enfrenta quem? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Brasileiro João Fonseca disputará a terceira rodada do US Open 2025 se vencer Tomas Machac. Competição tem transmissão da ESPN, SporTV e Disney+

O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira (27) pelo US Open 2025, em Nova York. Após vencer na estreia o sérvio Miomir Kecmanovic, ele busca superar o tcheco Tomas Machac, cabeça de chave 21, na segunda rodada. A partida deve começa às 13h30, no horário de Brasília, mas pode sofrer alterações.

João vem de grande temporada, tendo se aproximado do top 40 do ranking mundial. Pelo ATP Live Ranking, ele tem a projeção de ocupar a posição de 41, mas pode ainda subir posições caso siga vencendo no US Open.



Quem João Fonseca enfrenta se vencer?

Caso supera Machac, o adversário de Fonseca será o tcheco Jakub Mensik, cabeça de chave número 16 do torneio, ou o francês Ugo Blanchet, que ainda disputam a fase anterior. A partida está prevista para começar por volta das 15h30 (horário de Brasília), lembrando que o cronograma pode sofrer alterações.

Onde assistir João Fonseca ao vivo

Os jogos de João Fonseca no US Open 2025 têm transmissão ao vivo para o Brasil nos seguintes canais e plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

SporTV (TV por assinatura)

Disney+ (streaming)

Chaveamento US Open

Na estreia, Fonseca bateu Miomir Kecmanovic por 7/6, 7/6 e 6/3. Nesta quarta-feira (27), ele encara o tcheco Tomas Machac [21]. Depois pode Mensik ou Blanchet. Se avançar, o provável caminho do brasileiro no US Open 2025 é o seguinte: