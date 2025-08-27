Chaveamento US Open: Se João Fonseca vencer hoje enfrenta quem? Confira
Brasileiro João Fonseca disputará a terceira rodada do US Open 2025 se vencer Tomas Machac. Competição tem transmissão da ESPN, SporTV e Disney+
Por
Thiago Wagner
27/08/2025
| Atualizado em 27/08/2025 às 12:38
O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira (27) pelo US Open 2025, em Nova York. Após vencer na estreia o sérvio Miomir Kecmanovic, ele busca superar o tcheco Tomas Machac, cabeça de chave 21, na segunda rodada. A partida deve começa às 13h30, no horário de Brasília, mas pode sofrer alterações.
João vem de grande temporada, tendo se aproximado do top 40 do ranking mundial. Pelo ATP Live Ranking, ele tem a projeção de ocupar a posição de 41, mas pode ainda subir posições caso siga vencendo no US Open.
Quem João Fonseca enfrenta se vencer?
Caso supera Machac, o adversário de Fonseca será o tcheco Jakub Mensik, cabeça de chave número 16 do torneio, ou o francês Ugo Blanchet, que ainda disputam a fase anterior. A partida está prevista para começar por volta das 15h30 (horário de Brasília), lembrando que o cronograma pode sofrer alterações.
Onde assistir João Fonseca ao vivo
Os jogos de João Fonseca no US Open 2025 têm transmissão ao vivo para o Brasil nos seguintes canais e plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- SporTV (TV por assinatura)
- Disney+ (streaming)
Chaveamento US Open
Na estreia, Fonseca bateu Miomir Kecmanovic por 7/6, 7/6 e 6/3. Nesta quarta-feira (27), ele encara o tcheco Tomas Machac [21]. Depois pode Mensik ou Blanchet. Se avançar, o provável caminho do brasileiro no US Open 2025 é o seguinte:
- Oitavas de final: Taylor Fritz [4]
- Quartas de final: Novak Djokovic [7]
- Semifinal: Carlos Alcaraz [2]
- Final: Jannik Sinner [1]