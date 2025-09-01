Bia Haddad x Amanda Anisimova no US Open: onde assistir ao vivo e horário
Principal tenista brasileira encara americana que ocupa a nona posição no ranking da ATP em busca de vaga nas quartas de final do torneio
Na próxima segunda-feira (01/09), no Arthur Ashe Stadium do US Open, Beatriz Haddad Maia e Amanda Anisimova se enfrentam uma das partidas mais aguardadas do torneio.
Como chegam as atletas
Em quadra, o confronto coloca frente a frente a 9ª colocada no Ranking da ATP, Amanda Anisimova, contra a 18ª favorita, Beatriz Haddad Maia, em disputa que será decisiva para a caminhada rumo às quartas de final.
A americana possui três títulos de Grand Slam ao longo de sua carreira, enquanto a brasileira venceu quatro taças.
O retrospecto entre as duas favorece a norte-americana, que lidera o duelo histórico por 2 a 1, com vitórias em Bogotá (2019) e Doha (2022). A brasileira, no entanto, venceu o último duelo em Adelaide, no ano de 2023.
Onde assistir ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- SporTV3 (TV por assinatura)
- ESPN 2 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 01/09 (segunda-feira) - a partir de 21h40 (horário de Brasília)
- Competição: US Open (Oitavas de Final)
- Local: Arthur Ashe Stadium, em Nova Iorque
- Onde Assistir: SporTV 3, ESPN 2 e Disney+