João Fonseca joga hoje? Horário e transmissão ao vivo da partida no US Open

Brasileiro João Fonseca encara Tomas Machac pela segunda rodada do US Open 2025. Jogo terá transmissão da ESPN, SporTV e Disney+ ao vivo

Por Thiago Wagner Publicado em 27/08/2025 às 12:18 | Atualizado em 27/08/2025 às 12:42
Imagem do brasileiro João Fonseca
Imagem do brasileiro João Fonseca - Federação Francesa de Tênis/Divulgação

O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira (27) pelo US Open 2025. Depois de vencer o sérvio Miomir Kecmanovic na estreia, por 3 sets a 0, o jovem de 19 anos terá um duelo complicado diante do tcheco Tomas Machac, cabeça de chave número 21 do torneio, válido pela segunda rodada da chave masculina.

A partida está prevista para começar por volta das 13h30, no horário de Brasília. Essa é uma previsão que pode sofrer alterações.

Lembrando que pelo ATP Live Ranking, João Fonseca já ocuparia, com os resultados em vigor do US Open, o top 40 do ranking de tenistas. Na temporada, ele avançou da primeira rodada em todos os Grand Slam que disputou.

Onde assistir João Fonseca x Tomas Machac ao vivo

O jogo de João Fonseca x Tomas Machac, pela segunda rodada do US Open 2025, terá transmissão ao vivo para o Brasil nos seguintes canais e plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • SporTV (TV por assinatura)
  • Disney+ (streaming)

Chaveamento US Open

Na estreia, João Fonseca venceu o sérvio Miomir Kecmanovic com parciais de 7/6, 7/6 e 6/3, garantindo sua primeira vitória em uma chave principal de Grand Slam. Agora, ele busca uma vaga na terceira rodada em Flushing Meadows.

Se vencer, pode ter pela frente Jakub Mensik, cabeça de chave número 16 do mundo. Ele enfrenta o francês Ugo Blanchet, também nesta quarta-feira. Confira abaixo um chaveamento provável de João Fonseca caso ele siga avançando no US Open:

  • 3ª rodada: Jakub Mensik [16]
  • Oitavas: Taylor Fritz [4]
  • Quartas: Novak Djokovic [7]
  • Semifinal: Carlos Alcaraz [2]
  • Final: Jannik Sinner [1]

