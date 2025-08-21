Chaveamento US Open 2025: Caminho de João Fonseca até a final e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brasileiro João Fonseca faz sua estreia no US Open na semana que vem. Ele encara o sérvio Miomir Kecmanovic na primeira rodada do Grand Slam

O brasileiro João Fonseca conheceu nesta quinta-feira (21) o seu adversário no US Open, último Grand Slam do ano. Ele irá estrear contra o sérvio Miomir Kecmanovic, atual 45 do mundo. Além disso, Fonseca já sabe todo o seu chaveamento até uma eventual final.

Se avançar sobre Kecmanovic, o caminho projeta uma sequência dura com cabeças de chave em todas as fases seguintes como por exemplo Novak Djokovic e Taylor Fritz.

Lembrando que João Fonseca é o único brasileiro na chave principal. Ele faz a estreia na chave principal do US Open nesta temporada.

Chaveamento US Open: caminho de João Fonseca

Os números entre [] representam a posição de cabeça de chave no US Open.

Estreia (1ª rodada)

João Fonseca (BRA) x Miomir Kecmanovic (SRB).

Possível 2ª rodada

Vencedor de Luca Nardi (ITA) x Tomas Machac (CZE) [21].

Possível 3ª rodada

Cruzamento com a metade superior da seção: Jakub Mensik (CZE) [16] é o favorito a sair desse mini-bloco (enfrenta Nicolás Jarry e, antes, o vencedor de qualifier x Fabian Marozsan).



Projeção: Mensik [16].

Possíveis oitavas de final

Encontro contra o cabeça de chave do fundo da mesma “oitava”: Taylor Fritz (EUA) [4] é o favorito a avançar em sua seção (que inclui Emilio Nava (WC), Sebastián Báez, Ethan Quinn, qualifiers e Brandon Nakashima [30]).



Projeção: Fritz [4].

Possíveis quartas de final

Cruzamento com o topo do quarto do Djokovic [7] (abre contra Learner Tien e tem, no mesmo quadrante, Cameron Norrie, Sebastian Korda e Alex Michelsen [28]).



Projeção: Novak Djokovic [7].

Possível semifinal

Saindo do mesmo lado inferior da chave, a semifinal projeta confronto com o vencedor do quarto liderado por Carlos Alcaraz [2] (mesmo setor que tem Ben Shelton [6], Casper Ruud [12], Daniil Medvedev [13]).



Projeção: Carlos Alcaraz [2].

Possível final

Do outro lado (metade superior), o caminho lógico aponta para o nº 1 Jannik Sinner [1] como finalista mais provável; a metade de cima ainda reúne Alexander Zverev [3], Jack Draper [5], Alex de Minaur [8], Holger Rune [11], entre outros cabeças.



Projeção: Jannik Sinner [1].

Chaveamento resumido do caminho de João Fonseca (projeção com favoritos)

1ª r.: Kecmanovic

2ª r.: Machac [21]

3ª r.: Mensik [16]

Oitavas: Fritz [4]

Quartas: Djokovic [7]

Semifinal: Alcaraz [2]

Final: Sinner [1]

Onde assistir ao vivo o US Open

O torneio de tênis passa ao vivo na ESPN e no Disney+.