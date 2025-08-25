Chaveamento US Open 2025: próximo adversário de João Fonseca e caminho até a final
João Fonseca superou Miomir Kecmanovic na estreia do US Open 2025. Brasileiro pode enfrentar cabeças de chave como Jakub Mensik em sua caminhada
O brasileiro João Fonseca começou com vitória sua participação no US Open 2025. Na estreia, o carioca de 18 anos bateu o sérvio Miomir Kecmanovic por 7/6, 7/6 e 6/3, garantindo vaga na segunda rodada em Nova York. Essa é a primeira participação do jovem na chave principal do torneio.
O chaveamento já projeta confrontos duros para Fonseca, que está no mesmo lado de nomes como Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, principais favoritos da parte inferior da chave.
Chaveamento US Open: caminho de João Fonseca
Os números entre [] representam a posição de cabeça de chave no US Open.
Estreia (1ª rodada)
João Fonseca (BRA) 3 x 0 Miomir Kecmanovic (SRB) – parciais de 7/6, 7/6 e 6/3.
2ª rodada
Fonseca encara o tcheco Tomas Machac [21], que venceu o italiano Luca Nardi por 3 sets a 0 (6/3, 6/1 e 6/1).
Possível 3ª rodada
O brasileiro poderá cruzar com o cabeça de chave Jakub Mensik [16], que passou por Nicolas Jarry na estreia, ou o francês Ugo Blanchet, que eliminou Fabian Marozsan. Projeção de favorito: Mensik [16].
Possíveis oitavas de final
Em caso de classificação, Fonseca pode enfrentar o norte-americano Taylor Fritz [4], principal favorito da seção.
Possíveis quartas de final
O caminho leva a um provável duelo com Novak Djokovic [7], ex-número um do mundo e dono de 24 Slams.
Possível semifinal
A semifinal projetada é contra o espanhol Carlos Alcaraz [2], segundo cabeça de chave.
Possível final
Do outro lado da chave, o adversário mais provável em uma final seria o italiano Jannik Sinner [1], atual campeão.
Onde assistir ao vivo o US Open
O torneio de tênis passa ao vivo na ESPN e Sportv (canais fechados) e no Disney+ (streaming).