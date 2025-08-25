Chaveamento US Open 2025: próximo adversário de João Fonseca e caminho até a final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Fonseca superou Miomir Kecmanovic na estreia do US Open 2025. Brasileiro pode enfrentar cabeças de chave como Jakub Mensik em sua caminhada

O brasileiro João Fonseca começou com vitória sua participação no US Open 2025. Na estreia, o carioca de 18 anos bateu o sérvio Miomir Kecmanovic por 7/6, 7/6 e 6/3, garantindo vaga na segunda rodada em Nova York. Essa é a primeira participação do jovem na chave principal do torneio.

O chaveamento já projeta confrontos duros para Fonseca, que está no mesmo lado de nomes como Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, principais favoritos da parte inferior da chave.

Chaveamento US Open: caminho de João Fonseca

Os números entre [] representam a posição de cabeça de chave no US Open.

Estreia (1ª rodada)

João Fonseca (BRA) 3 x 0 Miomir Kecmanovic (SRB) – parciais de 7/6, 7/6 e 6/3.

2ª rodada

Fonseca encara o tcheco Tomas Machac [21], que venceu o italiano Luca Nardi por 3 sets a 0 (6/3, 6/1 e 6/1).

Possível 3ª rodada

O brasileiro poderá cruzar com o cabeça de chave Jakub Mensik [16], que passou por Nicolas Jarry na estreia, ou o francês Ugo Blanchet, que eliminou Fabian Marozsan. Projeção de favorito: Mensik [16].

Possíveis oitavas de final

Em caso de classificação, Fonseca pode enfrentar o norte-americano Taylor Fritz [4], principal favorito da seção.

Possíveis quartas de final

O caminho leva a um provável duelo com Novak Djokovic [7], ex-número um do mundo e dono de 24 Slams.

Possível semifinal

A semifinal projetada é contra o espanhol Carlos Alcaraz [2], segundo cabeça de chave.

Possível final

Do outro lado da chave, o adversário mais provável em uma final seria o italiano Jannik Sinner [1], atual campeão.

Onde assistir ao vivo o US Open

O torneio de tênis passa ao vivo na ESPN e Sportv (canais fechados) e no Disney+ (streaming).