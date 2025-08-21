Chaveamento US Open: Caminho de Carlos Alcaraz até a final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carlos Alcaraz estreia contra Reilly Opelka e tem projeção de jogos com Luciano Darderi, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Novak Djokovic e Jannik Sinner

O espanhol Carlos Alcaraz é o segundo cabeça de chave do US Open 2025 e está posicionado na metade de baixo da chave. Ele conheceu nesta quinta-feira (21) o seu caminho até uma eventual final em Nova York.

Ele estreia contra o norte-americano Reilly Opelka e tem uma sequência que coloca pela frente cabeças de chave em praticamente todas as fases seguintes — sempre considerando que os favoritos avancem. Por conta do ranking, ele só pode encontrar o italiano Jannik Sinner, número um do mundo, em eventual final.

Contudo, pode ter nomes como Ben Shelton, João Fonseca, Taylor Fritz e Djokovic pela frente.

Chaveamento US Open: caminho de Carlos Alcaraz

Os números entre colchetes indicam a posição de cabeça de chave.

Estreia (1ª rodada)

Carlos Alcaraz (ESP) [2] x Reilly Opelka (EUA).

Possível 2ª rodada

Vencedor de Mattia Bellucci (ITA) x Juncheng Shang (CHN).

Possível 3ª rodada

Cruzamento com o bloco em que estão Luciano Darderi (ITA) [32] e Rinky Hijikata (AUS); pela projeção, o favorito a sair é Darderi [32].

Possíveis oitavas de final

Encontro com o vencedor da parte superior do mesmo oitavo, liderada por Daniil Medvedev (RUS) [13], que divide a seção com Alejandro Davidovich Fokina (ESP) [18]; projeção: Medvedev [13].

Possíveis quartas de final

Cruzamento com o oitavo vizinho, ancorado por Ben Shelton (EUA) [6], que tem ainda Casper Ruud (NOR) [12], Tallon Griekspoor (NED) [29] e Jiri Lehecka (CZE) [20]; projeção: Shelton [6].

Possível semifinal

A outra quarta da metade de baixo é liderada por Novak Djokovic (SRB) [7] e Taylor Fritz (EUA) [4]; projeção: Djokovic [7].

Possível final

Na metade de cima, o favorito natural é o nº 1 do mundo Jannik Sinner (ITA) [1]. Projeção de final: Sinner [1].

Chaveamento resumido de Carlos Alcaraz (projeção com favoritos)

1ª rodada: Reilly Opelka (EUA)

2ª rodada: vencedor de Bellucci (ITA) x Shang (CHN)

3ª rodada: Luciano Darderi (ITA) [32]

Oitavas: Daniil Medvedev (RUS) [13]

Quartas: Ben Shelton (EUA) [6]

Semifinal: Novak Djokovic (SRB) [7]

Final: Jannik Sinner (ITA) [1]

Onde assistir ao vivo

O US Open 2025 terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Disney+ (streaming).