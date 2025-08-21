Chaveamento US Open: Caminho de Carlos Alcaraz até a final
Carlos Alcaraz estreia contra Reilly Opelka e tem projeção de jogos com Luciano Darderi, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Novak Djokovic e Jannik Sinner
O espanhol Carlos Alcaraz é o segundo cabeça de chave do US Open 2025 e está posicionado na metade de baixo da chave. Ele conheceu nesta quinta-feira (21) o seu caminho até uma eventual final em Nova York.
Ele estreia contra o norte-americano Reilly Opelka e tem uma sequência que coloca pela frente cabeças de chave em praticamente todas as fases seguintes — sempre considerando que os favoritos avancem. Por conta do ranking, ele só pode encontrar o italiano Jannik Sinner, número um do mundo, em eventual final.
Contudo, pode ter nomes como Ben Shelton, João Fonseca, Taylor Fritz e Djokovic pela frente.
Chaveamento US Open: caminho de Carlos Alcaraz
Os números entre colchetes indicam a posição de cabeça de chave.
Estreia (1ª rodada)
Carlos Alcaraz (ESP) [2] x Reilly Opelka (EUA).
Possível 2ª rodada
Vencedor de Mattia Bellucci (ITA) x Juncheng Shang (CHN).
Possível 3ª rodada
Cruzamento com o bloco em que estão Luciano Darderi (ITA) [32] e Rinky Hijikata (AUS); pela projeção, o favorito a sair é Darderi [32].
Possíveis oitavas de final
Encontro com o vencedor da parte superior do mesmo oitavo, liderada por Daniil Medvedev (RUS) [13], que divide a seção com Alejandro Davidovich Fokina (ESP) [18]; projeção: Medvedev [13].
Possíveis quartas de final
Cruzamento com o oitavo vizinho, ancorado por Ben Shelton (EUA) [6], que tem ainda Casper Ruud (NOR) [12], Tallon Griekspoor (NED) [29] e Jiri Lehecka (CZE) [20]; projeção: Shelton [6].
Possível semifinal
A outra quarta da metade de baixo é liderada por Novak Djokovic (SRB) [7] e Taylor Fritz (EUA) [4]; projeção: Djokovic [7].
Possível final
Na metade de cima, o favorito natural é o nº 1 do mundo Jannik Sinner (ITA) [1]. Projeção de final: Sinner [1].
Chaveamento resumido de Carlos Alcaraz (projeção com favoritos)
- 1ª rodada: Reilly Opelka (EUA)
- 2ª rodada: vencedor de Bellucci (ITA) x Shang (CHN)
- 3ª rodada: Luciano Darderi (ITA) [32]
- Oitavas: Daniil Medvedev (RUS) [13]
- Quartas: Ben Shelton (EUA) [6]
- Semifinal: Novak Djokovic (SRB) [7]
- Final: Jannik Sinner (ITA) [1]
Onde assistir ao vivo
O US Open 2025 terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Disney+ (streaming).