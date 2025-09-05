fechar
Novak Djokovic x Carlos Alcaraz ao vivo: onde assistir e horário do jogo do US Open

Confira onde assistir ao vivo o super duelo entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, pela semifinal do US Open, último Grand Slam do ano

Por Thiago Wagner Publicado em 05/09/2025 às 15:19
Imagem de Carlos Alcaraz
Imagem de Carlos Alcaraz - AELTC/Joel Marklund

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz fazem um jogão na semifinal do US Open, nesta sexta-feira (5), a partir das 16h, na Arthur Ashe. Em jogo, a vaga na final do último Grand Slam do ano.

O duelo é nono entre os dois, com vantagem para Djokovic, que venceu 5 duelos contra apenas 3 de Alcaraz. O último confronto entre os dois foi nas quartas de final do Australian Open, com vitória do sérvio.

Djokovic tenta buscar o seu 25º Slam na carreira. Ele já é o maior recordista de títulos na modalidade, superando Rafael Nadal (22) e Roger Federer (20).

Já Alcaraz busca o seu sexto Slam. O espanhol número dois do mundo já conquistou dois Roland Garros, dois Wimbledon e um US Open.

Se vence o US Open mais uma vez, Alcaraz voltará a ser número um do mundo. Já Djokovic pode chegar até o número 3 se ganhar o torneio americano.

Onde assistir ao vivo: Djokovic x Alcaraz

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Sportv, canais fechados, e do Disney+, streaming. Além disso, quem assina o Globoplay com os canais fechados também tem acesso, via Sportv.

