Google Cloud oferece capacitação gratuita de IA generativa no Brasil no próximo sábado

O ‘Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud’ tem o objetivo de alcançar um World Guiness record de maior treinamento híbrido de IA realizado em um só dia

Clique aqui e escute a matéria

O Google Cloud realizará no próximo sábado (6), das 10h às 12h, o ‘Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud’, um treinamento híbrido e simultâneo de IA Generativa em 50 universidades da América Latina para 200 mil estudantes e profissionais. Além do Brasil, a iniciativa acontecerá na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, México, Peru e Uruguai. O evento será gratuito e também transmitido online. Para se inscrever de qualquer lugar do país, basta acessar o link goo.gle/capacitabrasil.

O ‘Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud’ tem o objetivo de alcançar um World Guiness record de maior treinamento híbrido de IA realizado em um só dia. Para participar não precisa ser da área de tecnologia, o conteúdo abrange desde conceitos fundamentais, como a diferença entre IA e Machine Learning e o papel dos Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), até o uso prático de ferramentas como o Gemini para Google Workspace. Haverá um foco especial em engenharia de prompts e na experiência "no-code", que permite o uso da IA sem a necessidade de conhecimentos.

O treinamento acontece no momento em que o mundo reconhece a necessidade de capacitações para que se aproveite o potencial dessa tecnologia. De acordo com o relatório Futuro do Trabalho 2025, do Fórum Econômico Mundial, a transformação impulsionada pela IA é uma realidade iminente na América Latina e no Caribe, e as empresas reconhecem isso.

Dados do levantamento apontam que 84% dos empregadores nessas regiões pretendem capacitar sua força de trabalho para atender à crescente demanda por talentos digitais e tecnológicos.

“A IA oferece uma oportunidade única, pois possui um potencial significativo para impulsionar o crescimento e liberar novas formas de oportunidade econômica. No entanto, uma das maiores barreiras para essa transformação é a falta de habilidades. É por isso que estamos investindo significativamente em iniciativas de qualificação, tornando os programas de treinamento e certificação mais acessíveis. Queremos garantir que indivíduos e organizações tenham a expertise necessária para alavancar a IA de forma eficaz”, afirma Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina.

A iniciativa reforça o comprometimento do Google Cloud em democratizar a inteligência artificial, tornando a tecnologia acessível e impactante para públicos não técnicos. O evento acontece em linha com o compromisso da nuvem do Google de treinar 1 milhão de brasileiros em IA e nuvem nos próximos anos.

No Brasil, o ‘Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud’, além da transmissão online, acontece em instituições como SENAI-SP, PUC-MG, Insper, Vitru, Mackenzie e Cogna.

Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud’



Sábado, 06 de dezembro, com transmissão online



Inscrições neste link goo.gle/capacitabrasil.

Programação:

10h - 10h15: Abertura Google Cloud



10h15 - 10h45: Treinamento



11h45 - 12h00: Encerramento