Google Cloud promove o programa Startup Hub no Recife durante o REC’n’Play

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Google Cloud realiza, nesta quarta-feira (15), durante o REC’n’Play 2025, o programa Startup Hub na cidade de Recife, que tem como objetivo capacitar startups em estágio inicial e desenvolvedores locais com ferramentas e tecnologias de ponta da nuvem do Google. A capital pernambucana é a segunda cidade a receber o programa este ano, que anteriormente também passou por Belo Horizonte e ainda este ano passará por Curitiba e Salvador.

"Trazer o Startup Hub para Recife é uma mostra do nosso objetivo: oferecer a fundadores de startups e desenvolvedores de todo o Brasil um ambiente imersivo para capacitação técnica, networking e acesso direto às nossas tecnologias, impulsionando o ecossistema de inovação brasileiro para além de São Paulo. Queremos ser o parceiro tecnológico que acelera o desenvolvimento e a integração dessas startups ao mercado, dando a elas as ferramentas necessárias para inovar e escalar", destacou Adolfo Abreu, Head de Engenharia de Clientes para Nativas Digitais e Startups no Google Cloud Brasil.

Com o tema "Segurança e IA", a edição do Recife conta com uma programação intensiva de três dias, onde os participantes terão acesso a especialistas do Google Cloud e poderão conhecer o Google for Startups Cloud Program, que oferece até US$ 350 mil em créditos para startups de inteligência artificial elegíveis. Atualmente, quase 90% dos unicórnios de IA generativa e mais de 60% das startups financiadas no segmento são clientes do Google Cloud.

"O Google Cloud é uma plataforma robusta e transparente para prover infraestrutura para construção dos sistemas, como, por exemplo, inteligência artificial e uma série de outros... Então, as startups quando começam a utilizar essas soluções, elas podem receber créditos de uso, o que são fundamentais para os ciclos iniciais de desenvolvimento e maturidade das startups, porque ela deixa de se preocupar num primeiro momento com os custos que aquela solução vai trazer, para focar apenas na inovação. Ou seja, as startups podem focar na construção do produto mínimo viável para depois poder fazer o go-to-market desse produto para apresentar ao mercado e depois continuar seguindo a jornada, explicou Adolfo Abreu.

De acordo com Giulianna Domingues, Gerente de Marketing do Google Cloud Brasil para Nativas Digitais, a escolha de trazer o programa Startup Hub ao Recife não foi à toa. "Recife em si tem uma porcentagem alta das startups do Brasil. É um polo de inovação muito importante, principalmente o Porto Digital que é um dos principais, senão o principal distrito de inovação da América Latina. A gente está falando aí de uma história de mais de 20 anos... Então, não é que o Google Cloud está chegando num lugar onde não se discute inovação. Não, se discute bastante inovação e novas tecnologias. Há uma importância grande do ecossistema de desenvolvimento na região e de desenvolvedores, pessoas que de fato colocam a mão na massa e utilizam nossa tecnologia. Por isso gente escolheu o Recife como um dos mercados chave para a presença do Startup Hub e queremos muito falar com essas pessoas que utilizam nossa tecnologia", frisou.

De acordo com o Mapeamento Do Ecossistema Brasileiro de Startups de 2024, da ABstartups, o Nordeste, com 11,5%, é a terceira região do País com maior presença de startups, atrás do Sudeste (57,6%) e do Sul (21,2%), e à frente de Centro Oeste (5,1%) e Norte (4,6%).

Paralelamente, a capital pernambucana tem se destacado sendo reconhecida no relatório Global Startup Ecosystem Report 2025 como um "ecossistema para se observar" e ocupando a 16ª posição entre os principais ecossistemas de startups da América Latina. O estudo aponta que Recife gerou US$ 163 milhões em valor de ecossistema entre julho de 2022 e dezembro de 2024, com especial força nos setores de IA, Big Data & Analytics.

"Nossa expectativa está um pouco maior para a edição do Startup Hub no Recife, porque o volume de pessoas que vão participar REC’n’Play é grande. No geral, para esses eventos dos pop-ups, a gente espera de 150 a 200 pessoas por dia. Estamos esperando que tenha alguma fila de interessados nas nossas ativações, nas nossas palestras, então eu acho que se a gente atingir aí essas 150, 200 pessoas por dia, teremos umas 600 a 700 pessoas durante todo o período do evento, o que já vai ser um super sucesso", projetou Giulianna Domingues.

Startups pernambucanas

Um dos destaques da edição pernambucana do Startup Hub é a participação das startups locais, como a Amigo Tech, que lançou o Amigo Intelligence, uma plataforma baseada na IA do Google Cloud, responsável por soluções como geração de resumos clínicos a partir de gravações de áudio das consultas, um agente de agendamentos capaz de marcar procedimentos e consultas de forma autônoma, além de um assistente virtual médico integrado ao aplicativo. “Ações como o Startup Hub são vitais, porque conectam iniciativas como a nossa a um movimento maior de inovação, que coloca Pernambuco em destaque no cenário nacional", comentou Eduardo Trindade, AI Leader na Amigo Tech.

Outra participante é a FindUP, um ecossistema de soluções para suporte técnico em TI que, com o apoio da IA do Google Cloud, desenvolveu a Aurora, uma plataforma que permite a criação de agentes inteligentes para automatizar atendimentos e aprimorar a experiência de gestão e de colaboradores em grandes empresas. “O Google Cloud tem um olhar diferenciado, oferecendo um apoio próximo e humanizado que faz toda a diferença. Suas tecnologias avançadas de segurança trouxeram mais confiabilidade aos nossos clientes e impulsionaram o desenvolvimento e a escalabilidade da Aurora”, ressaltou Gustavo Ferreira, Founder e COO da FindUP.

"Esses dois casos são muito legais e que vamos poder entender melhor durante o Startup Hub... Saber a jornada que essas pessoas acabaram passando quando pensaram em trazer a disrupção para o mercado através dessas soluções. Toda vez que a gente fala com as comunidades de desenvolvedores, a gente percebe que é muito mais do que o provedor de tecnologia falar sobre o assunto. Na verdade, eles se espelham muito nos outros, nas startups que tiveram sucesso e querem saber qual foi a pista que percorreram para conseguir dar certo. Então, quando você tem esses casos de sucesso in loco, você acabar influenciando de uma maneira mais impactante. Faz com que outras startups e desenvolvedores novos queiram buscar essa parceria com o Google Cloud", pontuou Adolfo Abreu.