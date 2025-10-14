'Caranguejo Cibernético': Recife ganha escultura gigante feita com lixo eletrônico no Marco Zero

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Obra dos artistas Subtu e Alex Marinho, com 5 metros de largura, faz uma reflexão sobre consumo e sustentabilidade, além de homenagear o manguebeat

Clique aqui e escute a matéria

O Bairro do Recife ganhou uma nova e imponente obra de arte urbana. A escultura "Caranguejo Cibernético", criada a partir de resíduos eletrônicos, será inaugurada nesta quarta-feira (15), no calçadão da Avenida Alfredo Lisboa, entre o antigo Cais do Porto e o Armazém 14.

A obra, que tem 5 metros de largura por 2,5 metros de altura, foi assinada pelos artistas Subtu e Alex Marinho e doada à cidade como um legado do Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC), que acontece nesta semana como parte da programação do festival REC'n'Play.

Do lixo à arte

O Caranguejo Cibernético foi construído inteiramente com lixo eletrônico reutilizado, como fios, mouses, teclados, placas de computador, notebooks e até um micro-ondas. A escultura busca provocar uma reflexão sobre o hiperconsumo tecnológico e a necessidade do descarte consciente.

"Com as garras abertas, a escultura parece defender o território e, ao mesmo tempo, advertir sobre o futuro. [...] Representa uma natureza forçada a se adaptar à presença humana e seus excessos", explica Liu Berman, embaixadora do movimento que apresentou a obra.

Homenagem ao Manguebeat

Além da pauta ambiental, a escolha da figura do caranguejo é uma homenagem direta a um dos maiores ícones culturais do Recife: o movimento manguebeat, imortalizado por Chico Science & Nação Zumbi. A obra une, assim, a crítica social e ambiental à celebração da identidade recifense.

A inauguração da escultura marca o início das atividades do Fórum Nordeste de Economia Circular, que reunirá mais de 150 autoridades nacionais e internacionais no Recife, nos dias 16 e 17 de outubro, para debater a pauta da sustentabilidade.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />