REC’n’Play 2025: confira atrações do festival no Recife

Festival de tecnologia e inovação traz nomes de destaque da comunicação, política, pensamento crítico e música brasileira em programação

A sétima edição do REC’n’Play, o maior festival de tecnologia e inovação gratuito do Brasil, já tem parte de sua programação confirmada e promete reunir grandes nomes da cena nacional. Entre os destaques estão o jornalista Guga Chacra, o historiador Leandro Karnal, a deputada federal Tabata Amaral, a presidente da Microsoft Brasil, Priscyla Laham e a cantora Sandra Sá.

Especialista em política internacional, Chacra é mestre em Relações Internacionais pela Columbia University, em Nova York, colunista de O Globo e comentarista da GloboNews. Já Karnal, professor e escritor, é reconhecido por traduzir temas complexos em reflexões acessíveis ao grande público. A deputada Tabata Amaral também se junta ao evento para debater os desafios do cenário político e social brasileiro.

Na frente corporativa e tecnológica, Priscyla Laham, que assumiu em 2025 a presidência da Microsoft Brasil, compartilha sua experiência de mais de duas décadas em tecnologia, vendas e parcerias com o público do REC’n’Play. A executiva vem liderando a estratégia da companhia no país com foco em inteligência artificial e serviços em nuvem.

A programação também será embalada pela música de Sandra Sá, uma das maiores referências da MPB. A cantora é ícone da representatividade negra e conhecida como a “rainha do soul brasileiro”.

Com acesso gratuito, o evento promete transformar o Bairro do Recife em um grande palco de inovação, cultura e negócios entre os dias 15 e 18 de outubro. Com o tema “O Futuro Feito por Gente”, a programação reúne mais de 600 atividades distribuídas em quatro eixos: Cidades, Economia Criativa, Negócios e Tecnologia. A lista de convidados também inclui a jurista e autora best-seller Gabriela Prioli, que participa de uma conversa no dia 16.

Entre os destaques, estão a Arena de Negócios, que este ano chega ainda mais robusta e se consolida como espaço estratégico de conexão entre startups, empreendedores e grandes empresas; a tradicional Batalha de Startups; e painéis sobre internacionalização, tecnologia e impacto social.

O público poderá conferir ainda novidades como a Arena de Robôs, dedicada às batalhas de equipes de robótica; a Arena Gamer, ponto de encontro de jogadores, desenvolvedores e influenciadores; e a Arena Inovação, inspirada no sucesso da Arena IA de 2024, que oferecerá experiências imersivas.

Para as famílias, as atrações infantis garantem oficinas, exposições e contação de histórias em um ambiente educativo e seguro. Além disso, a programação contempla mais de 25 shows ao vivo espalhados pelo bairro, reforçando o caráter colaborativo e plural do festival.

SERVIÇO REC’n’Play 2025



Data: 15 a 18 de outubro

Local: Bairro do Recife – PE

Inscrições: gratuitas por meio do link: recnplay.pe



