Festival REC'n'Play abre inscrições para sua sétima edição

O REC’n’Play - o maior festival de tecnologia e inovação do Brasil - já tem data para voltar às ruas do Bairro do Recife, no centro da capital pernambucana. De 15 a 18 de outubro, o festival chega a sua 7ª edição com centenas de atividades gratuitas e novidades, com destaque para o Festival Let’s Play, a Arena de Inovação e a duplicação da Arena de Negócios. As inscrições gratuitas foram abertas a partir desta quinta-feira, dia 12 de junho, no link: https://recnplay.pe.

Os quatro dias do evento, que é colaborativo, irão tomar novos espaços, ruas e prédios históricos do Bairro do Recife para discutir o tema "O Futuro Feito por Gente". Ao todo, serão mais de 600 atividades divididas nos eixos temáticos de Cidades, Economia Criativa, Negócios e Tecnologia.

Consolidando-se como o maior evento gratuito de tecnologia e inovação do Brasil, no ano em que o Porto Digital completa 25 anos, o festival celebra as pessoas e as relações humanas, para lembrar que quem está por trás de tantas inovações e discussões sobre inteligência artificial, automações e algoritmos, são as pessoas.

Programação inédita marca 7ª edição - Pela primeira vez, o festival contará com uma Arena de Inovação, ampliando o espaço dedicado à criatividade e à tecnologia. Inspirada no sucesso da Arena IA em 2024, o novo espaço oferecerá experiências lúdicas e imersivas que destacam as mais recentes inovações.

MAIS NEGÓCIOS

Após o sucesso nas duas últimas edições, a Arena de Negócios do REC'n'Play retorna em 2025 ainda mais robusta, consolidando-se como um dos principais espaços de conexão estratégica entre empreendedores, startups, empresas de tecnologia e corporações de diferentes setores.

Com 50% a mais de capacidade em relação ao ano anterior, a Arena deverá reunir quase 200 startups de todo o Brasil, em diferentes estágios de maturidade, ampliando as oportunidades de visibilidade, networking qualificado e geração de novos negócios.

Um dos grandes destaques será a batalha de startups, onde 25% das expositoras mais bem avaliadas serão selecionadas para competir em uma disputa de alto nível. As três melhores colocadas serão premiadas com oportunidades para participar de ambientes de inovação no Brasil e no exterior.

INTERNACIONALIZAÇÃO

Outra novidade importante para 2025 é o espaço focado exclusivamente na internacionalização de negócios. Serão oferecidos conteúdos especiais para quem deseja expandir fronteiras, com temas que vão desde estratégias para entrar no mercado europeu até aspectos culturais e de estilo de vida nos países da região. Mais uma novidade é a expansão do Let's Play, que deixa de ser uma seletiva musical e se transforma em um verdadeiro festival de música autoral e independente.

De 2017 a 2024, o Let's Play funcionou como uma vitrine para artistas locais, promovendo seletivas que garantiam espaço para as três principais bandas se apresentarem nos palcos do REC'n'Play. Agora, em 2025, o projeto evolui e se consolida como Festival Let's Play — um circuito de música ao vivo com shows simultâneos em diversos espaços do Bairro do Recife, ao longo dos quatro dias do evento. Ao todo serão escalados 20 nomes da música pernambucana.

O foco continua sendo a valorização da cena musical autoral. Bandas e artistas independentes de todo o estado poderão se inscrever para participar da programação oficial, que será cuidadosamente curada para refletir a diversidade, potência criativa e inovação sonora de Pernambuco

As inscrições para o Festival Let's Play serão abertas nas próximas semanas, e todos os detalhes estarão disponíveis no site oficial do REC'n'Play. Como o REC’n’Play acontecerá no Dia dos Professores, em 15 de outubro, haverá programação exclusiva para este público.

Festival mistura tradição com inovação - Conhecido como o Carnaval do Conhecimento, o festival nasceu como uma necessidade de aproximar a população do Recife às questões da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo, deixando como legado a construção de novas realidades para as pessoas e a capital pernambucana - e tudo com conteúdo completamente gratuito.

Com mais de 90 mil pessoas inscritas em sua última edição, mais de 1,4 mil horas de programação e 737 atrações distribuídas em dezenas de prédios históricos, o REC’n’Play já superou as fronteiras de um festival tradicional para se consolidar como a maior plataforma de inovação, tecnologia e cultura do país.

"O evento transforma o Bairro do Recife em um grande campus a céu aberto, onde empresas, criadores, estudantes, investidores e o público em geral se encontram para compartilhar conhecimento e impulsionar novos negócios. Nenhum outro festival no Brasil combina, na mesma escala, acesso gratuito, impacto urbano, diversidade temática e volume de conexões geradas", observa Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

O REC’n’Play 2025 é realizado pela Ampla Comunicação, pelo Porto Digital e Sebrae Pernambuco