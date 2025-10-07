fechar
Outros Esportes | Notícia

Arena Gamer do REC’n’Play chega em novo espaço e com torneios oficiais de Free Fire, League of Legends e Valorant

O evento conta com diversos equipamentos, como PlayStation, Nintendo e Xbox, simuladores de corrida, fliperamas e óculos de realidade virtual

Por Zayra Pereira Publicado em 07/10/2025 às 20:08
Imagem duas pessoas jogando no computador
Imagem duas pessoas jogando no computador - Divulgação

O REC’n’Play 2025, que acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, no Bairro do Recife, recebe a nova edição da Arena Gamer, ampliando o universo tecnológico para a público apaixonado por jogos, de maneira gratuita.

Neste ano, a edição acontece no Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa, um espaço mais confortável e pensado para melhorar a experiência dos participantes.

Com diversos consoles e estruturas, a Arena conta com PlayStation, Nintendo e Xbox, simuladores de corrida, fliperamas, óculos de realidade virtual e computadores gamers de alta performance. 

O público também poderá acompanhar disputas de Free Fire, EA FC26 — jogo recém-lançado e já consolidado como febre mundial entre os fãs de futebol eletrônico —, Counter-Strike 2 (CS2), Valorant e League of Legends (LoL).

Leia Também

Programação das classificatórias

  • Free Fire – Classificatória Online (14/10 às 20h) e EA FC26 – Classificatória Presencial (17/10 às 14h)
  • CS2 – Classificatória Online (domingo, às 14h)
  • Valorant – Classificatória Online (sábado, às 16h)
  • League of Legends – Classificatória Online (sábado, às 14h)

Sob a curadoria de Leo Fontes, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE) e CEO da BASE Gaming, maior complexo gamer do Norte e Nordeste e referência nacional, a Arena ganha relevância no roteiro nacional de e-sports e promete consolidar a capital pernambucana como um polo estratégico para a cena gamer.

“A escolha do Recife para abrigar uma Arena Gamer desta magnitude é um marco importante para o setor. O REC’n’Play reforça a vocação da cidade para inovação e tecnologia, e cria uma vitrine para talentos locais e nacionais, aproximando ainda mais o público do universo dos e-sports”, destaca Leo Fontes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Experiência gratuita e interativa

O acesso à Arena Gamer é gratuito, mediante inscrição no site recnplay.pe. Além das competições, o público poderá experimentar ativações de marcas, interagir com influenciadores do cenário e acompanhar transmissões ao vivo, com conteúdos exclusivos.

Com mais de 700 atividades distribuídas em quatro eixos temáticos (tecnologia, negócios, cidades e economia criativa), o REC’n’Play já lançou no aplicativo a programação, que também está disponível no site oficial (https://recnplay.pe/).

A organização lembra que algumas atividades e locais ainda podem sofrer ajustes até outubro, mas a ideia é explorar a programação, selecionar as atrações favoritas e dar o “play” na contagem regressiva para mais uma edição histórica do REC’n’Play.

O REC'n'Play 2025 é apresentado pelos patrocinadores Banco do Brasil e Governo Federal em uma realização da Ampla Comunicação, Porto Digital e Sebrae Pernambuco, além de contar com apoio da Prefeitura do Recife e diversas iniciativas privadas.

SERVIÇO REC’n’Play 2025
Data: 15 a 18 de outubro
Local: Bairro do Recife – PE
Inscrições: gratuitas por meio do link: recnplay.pe

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Inspirado na série "Adolescência", da Netflix, Conexão REC’n’Play discute como a tecnologia molda a juventude
REC’n’Play

Inspirado na série "Adolescência", da Netflix, Conexão REC’n’Play discute como a tecnologia molda a juventude
Os 12 games mais esperados em 2025
Lancamentos

Os 12 games mais esperados em 2025

Compartilhe

Tags