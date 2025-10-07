Arena Gamer do REC’n’Play chega em novo espaço e com torneios oficiais de Free Fire, League of Legends e Valorant
O evento conta com diversos equipamentos, como PlayStation, Nintendo e Xbox, simuladores de corrida, fliperamas e óculos de realidade virtual
O REC’n’Play 2025, que acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, no Bairro do Recife, recebe a nova edição da Arena Gamer, ampliando o universo tecnológico para a público apaixonado por jogos, de maneira gratuita.
Neste ano, a edição acontece no Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa, um espaço mais confortável e pensado para melhorar a experiência dos participantes.
Com diversos consoles e estruturas, a Arena conta com PlayStation, Nintendo e Xbox, simuladores de corrida, fliperamas, óculos de realidade virtual e computadores gamers de alta performance.
O público também poderá acompanhar disputas de Free Fire, EA FC26 — jogo recém-lançado e já consolidado como febre mundial entre os fãs de futebol eletrônico —, Counter-Strike 2 (CS2), Valorant e League of Legends (LoL).
Programação das classificatórias
- Free Fire – Classificatória Online (14/10 às 20h) e EA FC26 – Classificatória Presencial (17/10 às 14h)
- CS2 – Classificatória Online (domingo, às 14h)
- Valorant – Classificatória Online (sábado, às 16h)
- League of Legends – Classificatória Online (sábado, às 14h)
Sob a curadoria de Leo Fontes, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE) e CEO da BASE Gaming, maior complexo gamer do Norte e Nordeste e referência nacional, a Arena ganha relevância no roteiro nacional de e-sports e promete consolidar a capital pernambucana como um polo estratégico para a cena gamer.
“A escolha do Recife para abrigar uma Arena Gamer desta magnitude é um marco importante para o setor. O REC’n’Play reforça a vocação da cidade para inovação e tecnologia, e cria uma vitrine para talentos locais e nacionais, aproximando ainda mais o público do universo dos e-sports”, destaca Leo Fontes.
Experiência gratuita e interativa
O acesso à Arena Gamer é gratuito, mediante inscrição no site recnplay.pe. Além das competições, o público poderá experimentar ativações de marcas, interagir com influenciadores do cenário e acompanhar transmissões ao vivo, com conteúdos exclusivos.
Com mais de 700 atividades distribuídas em quatro eixos temáticos (tecnologia, negócios, cidades e economia criativa), o REC’n’Play já lançou no aplicativo a programação, que também está disponível no site oficial (https://recnplay.pe/).
A organização lembra que algumas atividades e locais ainda podem sofrer ajustes até outubro, mas a ideia é explorar a programação, selecionar as atrações favoritas e dar o “play” na contagem regressiva para mais uma edição histórica do REC’n’Play.
O REC'n'Play 2025 é apresentado pelos patrocinadores Banco do Brasil e Governo Federal em uma realização da Ampla Comunicação, Porto Digital e Sebrae Pernambuco, além de contar com apoio da Prefeitura do Recife e diversas iniciativas privadas.
SERVIÇO REC’n’Play 2025
Data: 15 a 18 de outubro
Local: Bairro do Recife – PE
Inscrições: gratuitas por meio do link: recnplay.pe
