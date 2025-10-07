Arena Gamer do REC’n’Play chega em novo espaço e com torneios oficiais de Free Fire, League of Legends e Valorant

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento conta com diversos equipamentos, como PlayStation, Nintendo e Xbox, simuladores de corrida, fliperamas e óculos de realidade virtual

O REC’n’Play 2025, que acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, no Bairro do Recife, recebe a nova edição da Arena Gamer, ampliando o universo tecnológico para a público apaixonado por jogos, de maneira gratuita.

Neste ano, a edição acontece no Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa, um espaço mais confortável e pensado para melhorar a experiência dos participantes.

Com diversos consoles e estruturas, a Arena conta com PlayStation, Nintendo e Xbox, simuladores de corrida, fliperamas, óculos de realidade virtual e computadores gamers de alta performance.

O público também poderá acompanhar disputas de Free Fire, EA FC26 — jogo recém-lançado e já consolidado como febre mundial entre os fãs de futebol eletrônico —, Counter-Strike 2 (CS2), Valorant e League of Legends (LoL).

Leia Também Runeterra Fanfest reune mais de 2000 pessoas para acompanhar finais da LTA Américas

Programação das classificatórias

Free Fire – Classificatória Online (14/10 às 20h) e EA FC26 – Classificatória Presencial (17/10 às 14h)

CS2 – Classificatória Online (domingo, às 14h)

Valorant – Classificatória Online (sábado, às 16h)

League of Legends – Classificatória Online (sábado, às 14h)

Sob a curadoria de Leo Fontes, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE) e CEO da BASE Gaming, maior complexo gamer do Norte e Nordeste e referência nacional, a Arena ganha relevância no roteiro nacional de e-sports e promete consolidar a capital pernambucana como um polo estratégico para a cena gamer.

“A escolha do Recife para abrigar uma Arena Gamer desta magnitude é um marco importante para o setor. O REC’n’Play reforça a vocação da cidade para inovação e tecnologia, e cria uma vitrine para talentos locais e nacionais, aproximando ainda mais o público do universo dos e-sports”, destaca Leo Fontes.

Experiência gratuita e interativa



O acesso à Arena Gamer é gratuito, mediante inscrição no site recnplay.pe. Além das competições, o público poderá experimentar ativações de marcas, interagir com influenciadores do cenário e acompanhar transmissões ao vivo, com conteúdos exclusivos.

Com mais de 700 atividades distribuídas em quatro eixos temáticos (tecnologia, negócios, cidades e economia criativa), o REC’n’Play já lançou no aplicativo a programação, que também está disponível no site oficial (https://recnplay.pe/).

A organização lembra que algumas atividades e locais ainda podem sofrer ajustes até outubro, mas a ideia é explorar a programação, selecionar as atrações favoritas e dar o “play” na contagem regressiva para mais uma edição histórica do REC’n’Play.

O REC'n'Play 2025 é apresentado pelos patrocinadores Banco do Brasil e Governo Federal em uma realização da Ampla Comunicação, Porto Digital e Sebrae Pernambuco, além de contar com apoio da Prefeitura do Recife e diversas iniciativas privadas.

SERVIÇO REC’n’Play 2025

Data: 15 a 18 de outubro

Local: Bairro do Recife – PE

Inscrições: gratuitas por meio do link: recnplay.pe

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />